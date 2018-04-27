Санкции США против КНДР продолжатся до полного уничтожения ядерного оружия

США продолжат санкционное давление на КНДР до полной ликвидации оружия массового уничтожения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

"Я хочу поздравить Республику Корея и КНДР с проведением исторической встречи, которая способствует устремлениям корейского народа к миру и процветанию. Но наша цель остается неизменной. Мы требуем полной и необратимой ликвидации северокорейских программ создания оружия массового уничтожения. До этого кампания максимального давления будет продолжаться", — сказал он.