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Санкции США против КНДР продолжатся до полного уничтожения ядерного оружия
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Санкции США против КНДР продолжатся до полного уничтожения ядерного оружия 

ТВ Центр 41 минуту назад
Фото: ТВ Центр
США продолжат санкционное давление на КНДР до полной ликвидации оружия массового уничтожения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.
"Я хочу поздравить Республику Корея и КНДР с проведением исторической встречи, которая способствует устремлениям корейского народа к миру и процветанию. Но наша цель остается неизменной. Мы требуем полной и необратимой ликвидации северокорейских программ создания оружия массового уничтожения. До этого кампания максимального давления будет продолжаться", — сказал он.
Ранее в пятницу лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали соглашение об официальном прекращении войны. Главы двух стран пообещали, что отныне берут курс на ядерное разоружение и объединение.
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