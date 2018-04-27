Как отправиться в бесплатное путешествие по Израилю

Что такое Таглит?

В переводе с иврита «таглит» означает «открытие». В этом слове заключен основный смысл поездки — 10-дневное путешествие дает шанс участникам познакомиться со страной, узнать ее с разных сторон и получить ценный опыт, как с культурной точки зрения, так и в плане новых знакомств.

Программа существует многие годы по всему миру и обязана своему появлению на свет двум филантропам — Майклу Стейнхардту и Чарльзу Бронфману. Они верят, что каждый молодой человек с еврейскими корнями имеет право посетить родину предков.

Каковы условия участия?

Основных условий два, и они довольно простые — возраст от 18 до 26 лет (с зимнего сезона 2019 появятся группы для участников еще и в возрасте от 27 до 32 лет) и еврейские корни на четверть (считаются как по материнской, так и по отцовской линии).

Если вы не сильны в своей родословной, не стоит сразу делать поспешных выводов — часто оказывается, что родственники просто не заводили разговоров о своем происхождении. Для начала поспрашивайте своих бабушек и дедушек на этот предмет.

Подать заявку можно по ссылке — советуем поторопиться, регистрация на лето скоро завершится (следующая поездка будет зимой).

С кем вам предстоит познакомиться?

Группа состоит из 40 сверстников, так что недостатка в общении не будет, и скорей всего список ваших друзей после поездки заметно пополнится. Помимо этого за каждой группой закреплены два мадриха (лидера группы), гид, парамедик и охранник — все ради вашего комфорта и безопасности. На несколько дней к вам также присоединятся местные ребята, которые проходят службу в армии, чтобы знакомство с Израилем было еще ближе. И не переживайте, языковых барьеров не возникнет — все ваши попутчики говорят на родном русском языке.

Программа поездки

За 10 дней вы успеете объездить почти все самые значимые места Израиля. Начиная от традиционного знакомства с Иерусалимом и Тель-Авивом, заканчивая ночевкой под звездным небом в лагере бедуинов, сплаве по реке Иордан и восхождением на гору Масада. Отведать настоящий хумус и искупаться в Мертвом море тоже обязательно успеете. А еще вас ждут увлекательные мастер-классы и знакомство с местными гуру разных отраслей.

Но самое главное, что ждет вас по итогу — это яркие эмоции, знания, а возможно еще и вдохновение на новые подвиги.