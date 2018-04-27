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Хакерs ограбили крупный банк Вьетнама
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Хакерs ограбили крупный банк Вьетнама 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Банк «Агрибанк», один из крупнейших во Вьетнаме, пострадал от кибератаки, сообщает газета «Туой че».
Более 400 счетов клиентов банка были взломаны хакерами. Многие пострадавшие лишились своих средств только частично. Сейчас в «Агрибанке» выясняются все обстоятельства случившегося, а также оценивается ущерб.
В местном Центре реагирования на компьютерные угрозы отмечают возросшую за последние годы на территории Вьетнама киберпреступность. Всё чаще случается незаконный захват через сеть Интернет личных данных, денежных средств и интеллектуальной собственности граждан.
За прошедший год в стране было зафиксировано более 40 тысяч хакерских атак. Ущерб превысил $400 млн
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