Хакерs ограбили крупный банк Вьетнама

Банк «Агрибанк», один из крупнейших во Вьетнаме , пострадал от кибератаки, сообщает газета «Туой че».

Более 400 счетов клиентов банка были взломаны хакерами. Многие пострадавшие лишились своих средств только частично. Сейчас в «Агрибанке» выясняются все обстоятельства случившегося, а также оценивается ущерб.

В местном Центре реагирования на компьютерные угрозы отмечают возросшую за последние годы на территории Вьетнама киберпреступность. Всё чаще случается незаконный захват через сеть Интернет личных данных, денежных средств и интеллектуальной собственности граждан.

За прошедший год в стране было зафиксировано более 40 тысяч хакерских атак. Ущерб превысил $400 млн