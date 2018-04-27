Японская ракета SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире

ТОКИО, 27 апреля. / ТАСС /. Японская ракета-носитель SS-520, которая в феврале этого года успешно вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире. Об этом в пятницу сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Нам удалось это осуществить благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии , а также благодаря обширному опыту разработок, которые мы проводили до настоящего времени. Взяв за основу достигнутый результат, мы намерены и дальше развивать наши технологические возможности", — сказал представитель JAXA Хирото Кабу.

Длина ракеты составляет всего 9,54 метра, диаметр — 52 см, вес — 2,6 тонны. В январе прошлого года первый ее запуск завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Однако 3 февраля этого года JAXA удалось с ее помощью успешно вывести на орбиту телекоммуникационный микроспутник TRICOM-1R, который весит всего 3 кг.

За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки и запуска SS-520. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).