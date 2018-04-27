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За кабана ответит: жителя Тюмени могут заставить выплатить 75 тысяч рублей Мокроусовскому району
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За кабана ответит: жителя Тюмени могут заставить выплатить 75 тысяч рублей Мокроусовскому району 

45.ru 57 минут назад
Фото: 45.ru
Курганская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в Шелеповском охотничьем угодье в Мокроусовском районе убита взрослая самка кабана. Застрелил ее житель Тюменской области без разрешения на охоту и путевки.
— За незаконную добычу копытного животного нарушитель привлечен департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области к административной ответственности в виде штрафа. Вместе с тем материальный ущерб государству в результате незаконной охоты в размере 75 тысяч рублей правонарушителем возмещен не был, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Природоохранный прокурор направил в суд заявление о взыскании с правонарушителя в доход бюджета Мокроусовского района Курганской области в счет возмещения вреда, причиненного гибелью взрослой особи самки кабана, денежных средств в размере 75 000 руб. Пока решение не вынесено.
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