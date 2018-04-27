За кабана ответит: жителя Тюмени могут заставить выплатить 75 тысяч рублей Мокроусовскому району

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в Шелеповском охотничьем угодье в Мокроусовском районе убита взрослая самка кабана. Застрелил ее житель Тюменской области без разрешения на охоту и путевки.

— За незаконную добычу копытного животного нарушитель привлечен департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области к административной ответственности в виде штрафа. Вместе с тем материальный ущерб государству в результате незаконной охоты в размере 75 тысяч рублей правонарушителем возмещен не был, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Природоохранный прокурор направил в суд заявление о взыскании с правонарушителя в доход бюджета Мокроусовского района Курганской области в счет возмещения вреда, причиненного гибелью взрослой особи самки кабана, денежных средств в размере 75 000 руб. Пока решение не вынесено.