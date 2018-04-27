Чернышенко: медиарынок испытывает нехватку профессионального контента 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Медиапотребление в России растет, однако на рынке ощущается нехватка профессионального контента. Такое мнение выразил в интервью ТАСС глава холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.
"Не спешите хоронить телевидение. Еще раз подчеркну то, что очевидно всем в отрасли: медиапотребление растет. Больше свободного времени у людей, больше каналов потребления, но не хватает контента, — сказал он. — У нас пять производственных студий, и это еще не предел".
При этом Чернышенко заметил, что ролики блогеров не заменяют качественный профессиональный продукт. «Не может блогер сделать универсальный контент на 365 дней в году и аккуратно „разложить“ его по эфиру, — отметил он. — Аудитории выбирают „фабричное производство“. Нужна серия, стабильное качество, соответствие миллиону критериев».
В телевизионном сегменте холдинг «Газпром-медиа» управляет эфирными каналами НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, 2х2 и «Супер».