Чернышенко: медиарынок испытывает нехватку профессионального контента

"Не спешите хоронить телевидение. Еще раз подчеркну то, что очевидно всем в отрасли: медиапотребление растет. Больше свободного времени у людей, больше каналов потребления, но не хватает контента, — сказал он. — У нас пять производственных студий, и это еще не предел".

При этом Чернышенко заметил, что ролики блогеров не заменяют качественный профессиональный продукт. «Не может блогер сделать универсальный контент на 365 дней в году и аккуратно „разложить“ его по эфиру, — отметил он. — Аудитории выбирают „фабричное производство“. Нужна серия, стабильное качество, соответствие миллиону критериев».