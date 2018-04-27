Волонтеров для ярмарки «Наш выбор 27» начнут готовить в Хабаровске

Открытие ресурсного центра по подготовке волонтеров для участия в выставке-ярмарке «Наш Выбор 27» состоялось в Хабаровске . Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», соответствующее соглашение с Тихоокеанским университетом подписал председатель Комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края.

— Мы, как организаторы выставки-ярмарки «Наш Выбор 27», впервые подписываем соглашение с учебным заведением — ТОГУ. Вуз будет готовить волонтеров для самого масштабного события Хабаровского края. По нашей оценке, в течение двух дней, 10–11 июня, это событие посетят примерно 150 тысяч жителей города Хабаровска и края. У волонтеров появятся уникальные возможности для самореализации и самосовершенствования, — привели в пресс-центре ТОГУ слова председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края Николая Крецу.

Он также отметил, что на выставке-ярмарке потребуются добровольцы, которые владеют китайским, японским, английским языками. В последствии это поможет им в трудоустройстве.

— В декабре 2017 года ТОГУ получил официальный статус Центра инновационного, технологического и социального и развития региона. Создание ресурсного центра по подготовке волонтеров является одним из многочисленных проектов вуза по реализации поставленных задач. ТОГУ всегда поддерживал проекты развития Хабаровского края и является надежным партнером, участвующим во внедрении новых инициатив и реализации масштабных региональных проектов, — отметил первый проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству ТОГУ Александр Зубарев