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Волонтеров для ярмарки «Наш выбор 27» начнут готовить в Хабаровске
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Волонтеров для ярмарки «Наш выбор 27» начнут готовить в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 59 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Открытие ресурсного центра по подготовке волонтеров для участия в выставке-ярмарке «Наш Выбор 27» состоялось в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соответствующее соглашение с Тихоокеанским университетом подписал председатель Комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края.
— Мы, как организаторы выставки-ярмарки «Наш Выбор 27», впервые подписываем соглашение с учебным заведением — ТОГУ. Вуз будет готовить волонтеров для самого масштабного события Хабаровского края. По нашей оценке, в течение двух дней, 10–11 июня, это событие посетят примерно 150 тысяч жителей города Хабаровска и края. У волонтеров появятся уникальные возможности для самореализации и самосовершенствования, — привели в пресс-центре ТОГУ слова председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края Николая Крецу.
Он также отметил, что на выставке-ярмарке потребуются добровольцы, которые владеют китайским, японским, английским языками. В последствии это поможет им в трудоустройстве.
— В декабре 2017 года ТОГУ получил официальный статус Центра инновационного, технологического и социального и развития региона. Создание ресурсного центра по подготовке волонтеров является одним из многочисленных проектов вуза по реализации поставленных задач. ТОГУ всегда поддерживал проекты развития Хабаровского края и является надежным партнером, участвующим во внедрении новых инициатив и реализации масштабных региональных проектов, — отметил первый проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству ТОГУ Александр Зубарев.
Напомним, что недавно в Хабаровске открылся центр подготовки волонтеров для мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году. Теперь Хабаровск может официально считаться ресурсным центром и заниматься подготовкой и отбором волонтеров для мирового чемпионата WorldSkills.
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