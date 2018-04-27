Ресурсный центр для волонтеров ярмарки «Наш выбор — 27» откроют в Хабаровске

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) будет готовить волонтеров для участия в выставке-ярмарке «Наш выбор 27», которая проводится в Хабаровске в целях продвижения местной продукции. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ТОГУ.

Соответствующее соглашение подписано на окружном форуме добровольцев «PROдобро» между организующим ярмарку комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края и университетом.

«Мы, как организаторы выставки-ярмарки «Наш выбор 27», впервые подписываем соглашение с учебным заведением — ТОГУ. Вуз будет готовить волонтеров для… масштабного события Хабаровского края. По нашей оценке, в течение двух дней, 10−11 июня, это событие посетят примерно 150 тыс. жителей города Хабаровска и края», — сказал председатель комитета Николай Крецу, добавив, что впервые во время проведения выставки-ярмарки будет работать дом переговоров с зарубежными партнерами, будут необходимы волонтеры, которые владеют китайским, японским, английским языками.

На базе вуза, который в 2017 году получил официальный статус центра инновационного, технологического и социального и развития Хабаровского края, для подготовки волонтеров откроется специальный ресурсный центр.

Окружной форум добровольцев #PROдобро проходит 27−28 апреля в Хабаровске в ТОГУ. Участниками стало более 200 человек из регионов Дальневосточного федерального округа.

Форум проводится в рамках Года добровольца (волонтера) в России , которым 2018 год объявил президент РФ Владимир Путин

Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» проводится для популяризации и продвижения на потребительский рынок пищевой продукции, выпускаемой местными производителями. В 2018 году ярмарка станет международной, ожидается участие гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.