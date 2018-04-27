«Прямо все съедобное?»: Валерия похвасталась необычным тортом

Знаменитая певица Валерия решила показать подписчикам, как прошла вечеринка в честь ее юбилея и окончания шоу «К солнцу». Артистка выложила в микроблог серию фотографий с мероприятия и похвалилась огромным тортом необычной формы, который подарили исполнительнице члены ее семьи.

Российская эстрадная певица с размахом отметила окончание своего концертного шоу, заодно еще раз отпраздновав свой юбилей. Народная артистка России опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме несколько фотографий, сделанных во время мероприятия, и продемонстрировала главную изюминку вечера — необыкновенный как по размерам, так и по внешнему виду торт, подаренный ее близкими. «Вот такой космический торт подарила мне семья! Спасибо, мои любимые!»

Поклонники Валерии, увидев эти снимки, были порядочно удивлены необычным десертом. Многие признали, что артистка получила такое блюдо вполне заслуженно, но у них все же закрались некоторые подозрения по поводу съедобности торта. «Это не торт, это произведение искусства…Фантастика!» «Вот это шедевр от кондитеров! Вы этого достойны, Валерия!» «Прям все съедобное?» «Ого! Вы использовали лестницу, чтоб его порезать?» «Какая красота, прямо солнечная вспышка на звездном небе, сколько фантазии и ярких красок!» «А солнце тоже съедобное?» «Это что, все в торте съедобное? Какого роста человек резал верхнюю часть торта?» Кстати, преданные фанаты исполнительницы принялись расспрашивать ее и о вкусовых качествах, напомнив про признания Валерии об отказе от сладкого. Сама же певица рассказала, что все же попробовала это угощение, которое оказалось не таким уж и приторным.

А не так давно Валерия удивила многих своих поклонников, решив заняться бизнесом. Артистка сообщила, что открыла продажу правильного питания стоимостью более 100 тысяч рублей. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!