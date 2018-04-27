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Оренбуржцам придется платить за утилизацию отходов
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Оренбуржцам придется платить за утилизацию отходов 

ProOren 1 час назад
Уже в следующем году в коммунальных счетах оренбуржцев появится новая строка расходов — плата за переработку твердых коммунальных отходов. Об этом накануне сообщил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Оренбургской области Дмитрий Жуков.
В Правительстве области поясняют, что плату за эту услугу исключат уже с месяца, когда ее начнет оплачивать региональный оператор по обращению с твердыми отходами. Кстати, закон не требует на это разрешения общего собрания собственников жилья. Однако управляющие компании за десять дней до начала оказания услуги обязаны уведомить жильцов об изменении оплаты и предоставить соответствующие документы.
Такое решение власти приняли в связи с выявлением в регионе больше 720 свалок, в том числе 28 несанкционированных. На данный момент 600 из них уже убрали.
Постепенно в регионе вводится система раздельного сбора отходов. В большинстве городов области есть контейнеры для сбора бумаги, картона и пластиковой тары. Практически во всех районах области есть места сбора металлолома, у магазинов установлены контейнеры для приемки батареек любого типа, а коммерческие организации занимаются сбором автомобильных аккумуляторов.
Неорганические остатки теперь будут использовать как вторичный строительный материал для отсыпки дорог, площадок и обработке свалок. Полученное вторичное топливо можно будет использовать для производства цемента и выработки электроэнергии.
Финансироваться это будет из внебюджетных источников, но со временем власти рассмотрят возможность привлечения средств федерального бюджета.
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