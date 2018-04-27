Запись на прием к врачу в московских клиниках упростили

Рядом с устройствами в поликлиниках дежурят администраторы, которые помогут оформить и получить талон на прием, если у пациентов все же возникнут сложности.

Записаться на прием к участковому врачу в московских клиниках через информационные киоски (инфоматы) стало проще — теперь это можно сделать нажатием одной кнопки на экране устройства — «Участковый врач».

Ранее горожанам приходилось выбирать из нескольких вариантов: «Терапевт участковый», «Врач общей практики» или «Педиатр участковый» в детских медучреждениях. Такое обновление помогает пользователям упростить взаимодействовать с инфоматами, а также избежать путаницы при записи. При этом рядом с устройствами в поликлиниках дежурят администраторы, которые помогут оформить и получить талон на прием, если у пациентов возникнут сложности.

Алексей Хрипун. — Многие москвичи с инфоматами уже на ты и консультация им, как правило, не нужна, но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки. Проекты, реализуемые в столичных поликлиниках совместно с Департаментом информационных технологий, позволяют максимально упростить и автоматизировать многие процессы, тем самым разгружая врачей и позволяя им больше времени уделять пациентам, — рассказал руководитель департамента здравоохранения города Москвы

По его словам, всего в столичных поликлиниках установлено 1250 информационных киосков. Первые инфоматы появились в поликлиниках города в 2011 году. За семь лет через них было сделано 120 миллионов записей к специалистам. В среднем каждое устройство печатает по 120 талонов на прием к специалисту в день. С помощью инфомата можно записаться к врачу, ознакомиться с графиком приема специалистов, а также подключить СМС-оповещение о приближающейся дате приема, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы

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