На заседании АТК говорили о безопасности и квадрокоптерах

Совсем скоро Ханты-Мансийск вместе со всей страной отметит два государственных праздника — Праздник весны и труда и День Победы. Каждый год в эти дни на улицы города выходят, чтобы принять участие, в массовых мероприятиях десятки тысяч человек.

Вопросы обеспечения общественной безопасности и повышения уровня антитеррористической защищенности городских объектов в дни подготовки и проведения майских праздников, а также XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и X Международного IT-форума обсудили на совместном заседании Антитеррористической комиссии города и оперативной группы Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Провел заседание Глава горской столицы Максим Ряшин

По информации врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» Вячеслава Носова, в праздничные дни по сложившейся практике личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. «На сегодняшний день проведена операция „Нелегальный мигрант“, в рамках которой проверялся жилой массив, включая общежития и гостиницы. В настоящее время проходят дополнительные профилактические мероприятия „Оружие“, „Дача“ и „Жилой сектор“, — проинформировал Вячеслав Носов.

В период проведения массовых мероприятий планируется организовать работу 11 КПП, с ограждением и применением рамочных металлодетекторов. К несению службы в праздничные дни будет привлечен весь личный состав Отдела полиции, а также сотрудники частных охранных предприятий, члены добровольной народной дружины и представители казачества.

Глава города акцентировал внимание присутствующих на необходимости усилить 9 мая охрану Парка Победы. Для этого решено организовать на его территории круглосуточный пост охраны и установить аппаратуру для видеонаблюдения.

»Мы помним, как в прошлом году появилась надпись на танке, неоднократно пресекались попытки похищения цветов, которые горожане возлагали к Вечному огню. Нельзя допускать любых проявлений вандализма. Это надругательство над нашими ценностями, — подчеркнул Максим Ряшин. — Нам необходимо принять все возможные меры, чтобы обеспечить полную безопасность горожан и памятных мест, особенно в дни празднования».

На период проведения праздничных мероприятий в режим повышенной готовности будут переведены все силы и средства Ханты-Мансийского гарнизона пожарной охраны. Как сообщил начальник ГУ «7 отряд ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» Борис Пневский, на всех объектах, задействованных в проведении праздников, будет организовано дежурство личного состава. «В настоящее время проводятся дополнительные занятия по тушению пожаров в местах массового пребывания людей, планируется проведение пожарно-тактических учений, проверяется схема оповещения личного состава, свободного от несения службы», — сообщил руководитель противопожарной службы.

Отдельно члены комиссии остановились на теме правил использования в местах проведения массовых мероприятий квадрокоптеров. В соответствии с федеральным законодательством на использование беспилотников их владельцы обязаны получить разрешение центра организации воздушного движения. Каждому квадрокоптеру должен быть присвоен регистрационный номер.

Но сегодня вопрос ответственности владельцев беспилотных летательных устройств остается открытым по ряду причин. Заместитель генерального директора ООО «Юграавиа» Юрий Сафронов считает, что решить проблему получится тогда, когда будет упорядочена продажа квадрокоптеров. Так, в настоящее время возникают сложности с постановкой их на регистрационный учет, поскольку не все летательные аппараты этого класса производители снабжают серийными номерами.

Коптеры позволяют производить уникальную фото-, видеосъемку с высоты. И на массовых мероприятиях их присутствие сегодня стало привычным явлением. Члены комиссии сошлись во мнении, что полеты должны осуществляться только при соблюдении определенного регламента, чтобы не создавать опасности для горожан. Поэтому необходимо провести разъяснительную работу с владельцами беспилотников и предупредить их об ответственности.