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Майская велопрогулка 2018
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Майская велопрогулка 2018 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Три маршрута подготовили организаторы для участников «Майской велопрогулки». В этом году мероприятие пройдет в субботу 26 мая. Велосипедисты выберут себе дистанцию 12–15 километров, 30–35 или 50–70 км.
Организаторы пока не раскрывают секреты, ведется работа над созданием карты маршрутов и тестирование дистанций. Старт будет дан в жилом районе «Академический», а финиш у ТЦ «Мега».
Регистрация вот-вот откроется
С 1984 года Майская Велопрогулка объединяет любителей активного отдыха и походов выходного дня. Это массово-физкультурное событие, которое направлено на пропаганду здорового образа жизни, обращение внимания к вопросам развития вело-инфраструктуры и развитие социальной культуры общества.
С 2013 года пешие и велодистанции мероприятия проводятся в разные дни из-за большого количества участников и специфики велосипедного движения.
С 2016 года Майская Велопрогулка становится обособленным мероприятием, но главная идея этого события сохраняется. Данный организационно-социальный проект позволяет донести до каждого участника основы и принципы велосипедной культуры и велосипедного движения.
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Адрес:
Текст адреса:
мкрн Академический
Центр карты:
56.81554510590475,60.573868743163295
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.79331999244643,60.519623748045
Дата:
суббота, мая 26, 2018
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