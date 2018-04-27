Майская велопрогулка 2018

Три маршрута подготовили организаторы для участников «Майской велопрогулки». В этом году мероприятие пройдет в субботу 26 мая. Велосипедисты выберут себе дистанцию 12–15 километров, 30–35 или 50–70 км.

Организаторы пока не раскрывают секреты, ведется работа над созданием карты маршрутов и тестирование дистанций. Старт будет дан в жилом районе «Академический», а финиш у ТЦ «Мега».

Регистрация вот-вот откроется

С 1984 года Майская Велопрогулка объединяет любителей активного отдыха и походов выходного дня. Это массово-физкультурное событие, которое направлено на пропаганду здорового образа жизни, обращение внимания к вопросам развития вело-инфраструктуры и развитие социальной культуры общества.

С 2013 года пешие и велодистанции мероприятия проводятся в разные дни из-за большого количества участников и специфики велосипедного движения.

С 2016 года Майская Велопрогулка становится обособленным мероприятием, но главная идея этого события сохраняется. Данный организационно-социальный проект позволяет донести до каждого участника основы и принципы велосипедной культуры и велосипедного движения.

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Адрес:

Текст адреса:

мкрн Академический

Центр карты:

56.81554510590475,60.573868743163295

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.79331999244643,60.519623748045

Дата:

суббота, мая 26, 2018

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