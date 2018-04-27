Apple официально сворачивает продажи роутеров AirPort и Time Capsule

Apple официально сворачивает продажи роутеров AirPort и Time CapsuleКажется, слухи об окончании производства фирменных роутеров Apple оказались правдой. Компания официально сворачивает продажи.

Это означает, что мы больше никогда не увидим новые AirPort Express, AirPort Extreme, Time Capsule. Последнее обновление в линейке роутеров и файловых хранилищ датируется аж 2013 годом.

С тех пор компания успела лишь выпустить одно обновление. Отмечается, что поддержка этих устройств всё равно останется и сейчас, будут выпускаться различные обновления безопасности.

На данный момент Apple распродаёт оставшиеся роутеры и готовится убрать их с официального сайта. Жалко, хорошие гаджеты были. Прощай, старый друг.