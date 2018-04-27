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Кабельную канализацию проложили в Кадашевских переулках
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Кабельную канализацию проложили в Кадашевских переулках 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В Кадашевских переулках уже завершена прокладка кабельной канализации, ведутся работы по установке бордюрного камня и укладке гранитной плитки», — сказал П. Бирюков. Для кабельной канализации проложено 700 м траншей, установлено 23 кабельных колодца, через которые при необходимости можно быстро выполнить ремонт поврежденного кабеля или подключить дополнительные линии. Сейчас в 1-м Кадашевском пер., 2-м Кадашевском пер. и 3-м Кадашевском пер. уже установлено более 50% бордюрного камня: 720 м из 1,4 тыс. Тротуары в переулках расширят до 2-5 м в зависимости от участка. Сейчас там выполняются работы по подготовке основания под мощение, а также устройству плиточного покрытия тротуаров. На данный момент уже уложено более 1,1 тыс. кв. м гранитной плитки из запланированного объема порядка в 7,7 тыс. кв. м.
Кроме того, позже на проезжей части уложат новый асфальт и организуют парковочные карманы. Также смонтируют 45 чугунных опор для уличных фонарей, которые будут соответствовать историческому облику этого места. Еще там установят 12 малых архитектурных форм — урн и скамеек.
В настоящее время в переулках организовано одностороннее движение по следующей схеме: 1-й Кадашевский пер. (от 3-го Кадашевского пер. в сторону 2-го Кадашевского пер.); 2-й Кадашевский пер. (от 1-го Кадашевского пер. в сторону ул. Большая Ордынка); 3-й Кадашевский пер. (от ул. Большая Ордынка в сторону 1-го Кадашевского пер.) Такая схема автомобильного движения останется и после завершения городского благоустройства.
Как уточняется, основные работы по благоустройству в Кадашевских переулках планируется завершить в июне 2018 г. На территории Храма Воскресения Христова, которая также входит в зону благоустройства Кадашевской слободы, работы начнутся с 1 июня, закончить их планируется в августе.
«В результате благоустройства в Кадашевской слободе сохранится исторический колорит и атмосфера старой Москвы, при этом появится новый центр притяжения для горожан и туристов в Замоскворечье», — добавил П. Бирюков.
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