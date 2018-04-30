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Благоустройство Кадашевской слободы идет полным ходом
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Благоустройство Кадашевской слободы идет полным ходом 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Кадашевских переулках завершается прокладка кабельной канализации. Об этом 30 апреля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Работы идут в рамках комплексного благоустройства Кадашевской слободы.
— В Кадашевских переулках уже завершена прокладка кабельной канализации, ведутся работы по установке бордюрного камня и укладке гранитной плитки, — рассказал Бирюков.
Всего в переулках проложено 700 метров траншей, в которые уберут порядка 7,5 километра воздушных проводов.
Также в ходе благоустройства уже установлено 23 кабельных колодца, через которые можно будет быстро отремонтировать кабели в будущем или подключить дополнительные линии.
Тротуары в переулках станут шире — от двух до пяти метров. Основание под мощение уже готовится.
В дальнейшем на проезжей части уложат новый асфальт, организуют парковочные карманы. На территории Кадашевской слободы появится 45 чугунных опор для исторических уличных фонарей. Там же установят новые урны и скамейки.
На территории Храма Воскресения Христова, которая входит в зону благоустройства, работы начнутся 1 июня и по плану завершатся в августе.
— В результате благоустройства в Кадашевской слободе сохранится исторический колорит и атмосфера старой Москвы, при этом появится новый центр притяжения для горожан и туристов в Замоскворечье, — подчеркнул Петр Бирюков.
Сейчас в Кадашевских переулках организовано одностороннее движение по следующей схеме: 1-й Кадашевский переулок (от 3-го Кадашевского переулка в сторону 2-го Кадашевского переулка), 2-й Кадашевский переулок (от 1-го Кадашевского переулка в сторону Большой Ордынки), 3-й Кадашевский переулок (от Большой ордынки в сторону 1-го Кадашевского переулка).
В Комплексе городского хозяйства столицы пояснили, что такая схема автомобильного движения сохранится и после завершения работ по благоустройству.
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