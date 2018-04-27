Морской бой на миллион: как потратят деньги на благоустройство парков

Рыбинске, Вчера в областном правительстве утвердили новые объекты благоустройства в Ярославле Тутаеве и Ярославском районе.

В Ярославле преобразятся два парка — Судостроителей и сквер за ДК «Гамма». На первый выделят 4,8 миллиона рублей, на второй — 1,7. Судя по эскизу, парк Судостроителей оправдает своё название — здесь появится деревянный корабль.

— Ярославль дополнительно получит более 22 миллионов рублей. На эти средства будут благоустроены парки, дворовые территории, обустроены спортплощадки, выполнены ремонтные работы в ряде социальных объектов, — уточнил заместитель председателя правительства области Илья Баланин

В Рыбинске около 5 миллионов рублей потратят на ремонт центра детского и юношеского творчества. 1,8 миллиона рублей уйдёт на благоустройство территорий в Тутаеве.

Немало денег потратят на то, чтобы навести красоту в городе. Смотрим, как решили распределить деньги.