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Морской бой на миллион: как потратят деньги на благоустройство парков
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Морской бой на миллион: как потратят деньги на благоустройство парков 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Вчера в областном правительстве утвердили новые объекты благоустройства в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве и Ярославском районе.
В Ярославле преобразятся два парка — Судостроителей и сквер за ДК «Гамма». На первый выделят 4,8 миллиона рублей, на второй — 1,7. Судя по эскизу, парк Судостроителей оправдает своё название — здесь появится деревянный корабль.
— Ярославль дополнительно получит более 22 миллионов рублей. На эти средства будут благоустроены парки, дворовые территории, обустроены спортплощадки, выполнены ремонтные работы в ряде социальных объектов, — уточнил заместитель председателя правительства области Илья Баланин.
В Рыбинске около 5 миллионов рублей потратят на ремонт центра детского и юношеского творчества. 1,8 миллиона рублей уйдёт на благоустройство территорий в Тутаеве.
Немало денег потратят на то, чтобы навести красоту в городе. Смотрим, как решили распределить деньги.
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