Более 100 тонн загрязненного нефтью грунта вывезли с побережья во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК , 28 апреля. / ТАСС /. Мэрия Владивостока ликвидировала последствия разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива, вывезено более 100 тонн загрязненного нефтью грунта, сообщили в субботу в пресс-службе городской администрации.

"Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» ликвидировало последствия разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанской (бухта Бражникова). Спецтехника и рабочие очистили 4,8 тыс. квадратных метров побережья от Океанской до мыса Марковского от растекшихся нефтепродуктов и вывезли более 100 тонн загрязненного грунта. Спецтехника выполнила поставленные задачи, однако очистка локальных участков будет продолжена в ручном режиме", — говорится в сообщении.

От разлива нефтепродуктов пострадали птицы. Двух из них очистили и выпустили обратно в природу сотрудники владивостокского зоопарка.

"Принесли нам в пятницу, 13 апреля с департамента охотничьего надзора птицу, загрязненную нефтепродуктами, — нырок Бэра. Мы птицу отмыли, и оказалось, что это не нырок вовсе, а гоголь, нырковая утка средних размеров. А 17 апреля принесли длинноклювого крохаля. Мы отмыли птиц и выпустили", — рассказала ТАСС директор зоопарка «Садгород» Алена Асновина.