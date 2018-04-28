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Более 100 тонн загрязненного нефтью грунта вывезли с побережья во Владивостоке
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Более 100 тонн загрязненного нефтью грунта вывезли с побережья во Владивостоке 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Мэрия Владивостока ликвидировала последствия разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива, вывезено более 100 тонн загрязненного нефтью грунта, сообщили в субботу в пресс-службе городской администрации.
"Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» ликвидировало последствия разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанской (бухта Бражникова). Спецтехника и рабочие очистили 4,8 тыс. квадратных метров побережья от Океанской до мыса Марковского от растекшихся нефтепродуктов и вывезли более 100 тонн загрязненного грунта. Спецтехника выполнила поставленные задачи, однако очистка локальных участков будет продолжена в ручном режиме", — говорится в сообщении.
От разлива нефтепродуктов пострадали птицы. Двух из них очистили и выпустили обратно в природу сотрудники владивостокского зоопарка.
"Принесли нам в пятницу, 13 апреля с департамента охотничьего надзора птицу, загрязненную нефтепродуктами, — нырок Бэра. Мы птицу отмыли, и оказалось, что это не нырок вовсе, а гоголь, нырковая утка средних размеров. А 17 апреля принесли длинноклювого крохаля. Мы отмыли птиц и выпустили", — рассказала ТАСС директор зоопарка «Садгород» Алена Асновина.
Специалисты зафиксировали следы разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанская две недели назад. Администрация Владивостока направила обращения в полицию, военную и природоохранную прокуратуры, Территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ для принятия мер.
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