Больше 200 домов на Лесобазе остались без воды из-за ночной коммунальной аварии

В ночь на 27 апреля в Тюмени произошла серьезная коммунальная авария, в результате которой без воды осталось более 200 многоквартирных домов, медучреждение, детские сады, школы и другие административные здания на Лесобазе.

В управляющих компаниях уже предупредили жильцов об отсутствии водоснабжения:

— Настоятельно рекомендуем закрыть отсекающие краны на стояках в квартире, во избежание протечек при запуске водоснабжения. Приблизительное время устранения аварии — 04:00, 28 апреля, — рассказали в УК «Озерное».

Для вашего удобства публикуем адреса, попавшие под отключения: Константина Заслонова; Камчатская, 114, 120, 121, 122, 123, 128, 129а, 131; Кедровая; Энтузиастов; Юбилейная; Бирюзовая; Ключевская; Рябиновая; Березовая; Бориса Таныгина, 9; Покровский; Уренгойская; Уватская; Чистые пруды; Югорская; Лесобазовская; Стартовая: 1, 3, 5, 5а, 7; Мебельщиков: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 14, 16; Лесопарковая: 13а, 15, 17, 19; Домостроителей: 2, 2/1, 4, 4а, 6б, 6а, 8, 10, 12а/стр1, 12а, 12, 16, 16/1, 16а, 16/3, 16/4, 18, 20, 22, 26/3, 26/1, 26/2, 34, 36, 38; Константина Заслонова: 13, 15, 15а, 18, 19а, 20, 22, 33, 33а, 36а, 36, 82, 83, 84, 85; Камчатская: 1, 2/1, 3А, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17, 18, 18А, 19А, 19, 30, 36, 37, 41, 41А, 43А, 43б, 43, 47а, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 100Б, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 113А, 114А, 116А, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 177; Судостроителей: 32, 34, 36, 38, 40, 71, 71/1; Рябиновая: 12, 55; Казачьи луга: 1, 3, 3/2, 4/1, 4/2, 8, 9, 10, 11, 12; Западносибирская: 2, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 18/1, 18, 22/1, 22, 28, 30; Вересковая: 1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 12, 15/1, 15/2, 15, 17/1, 17, 19; Домостроителей: 2а (МАОУ СОШ №67); Камчатская: 154 (МАОУ СОШ №67 корпус №2); Стартовая: 1/1 (адм.здание); Лесопарковая: 13а/1, 17/1 (адм.зд.); Домостроителей: 6в/1, 6в, 6в/стр1, 8/1, 12в, 16/1, 16/3стр1, 18/2, 18в, 18в/1, 18в/2, 20/1, 22/2, 28/стр1, 28/стр3, 28, 32, 34/1, 38/стр1, 44в/2 (адм.зд.); Константина Заслонова: 25, 29, 29/3, 29/1, 31, 37, 38 (адм.зд.); Камчатская: 1А, 10А, 10/2, 10/\1, 19//1, 34а, 34а/1, 39/1, 39/2, 39, 42/100, 45, 74/1, 74/2, 75а, 82а, 84а, 88/1, 115, 137а, 138А, 146, 175, 181, 185, 185б, 185д, 191, 192, 193/ст1, 193, 194/22, 194/ст5, 194/ст1, 194/ст2, 194/ст4, 194, 194/22, 196, 196/1, 198а, 198, 201/1, 201/3, 201/6, 201/12, 201/ст12, 201/ст6, 201/8, 201, 202 (адм.зд.); Кедровая: 125б, 125, 127, 127/1, 127а, 129, 131, 133, 135, 135/2 (адм.зд.); Судостроителей: 16, 20/3, 32/1, 33, 35, 37, 40/1, 42 (адм.зд); Рябиновая: 29, 122 (адм.зд.); Березовая: 1, 3 (адм.зд.); Бориса Таныгина: 4 (адм.зд); Чистые пруды: 9, 15/1, 19/1 (адм.зд); Казачьи луга: 2 (адм.зд); Западносибирская: 4, 12/стр2, 12/стр1, 18/стр1, 19, 22/стр3 (адм.зд.); Вересковая: 17/стр1 (адм.зд.); Камчатская: 66, 88, 181* (особые адм.); Казачьи луга: 9/1 (Городская поликлиника №13); Домостроителей: 24 (Детский сад №36); Константина Заслонова: 19 (Детский сад №62); Камчатская: 106 (Детский сад №36), 171 (Детский сад №62).