Наследственное право отменить не удалось

Вопрос о том, кому и что наследовать, считался важным во все времена. Решить его окончательно и бесповоротно, как им казалось, смогли только пришедшие к власти большевики. Сто лет назад? 27 апреля 2018 года был подписан декрет ВЦИК РСФСР о том, что любое наследование в России отменяется. Правда, действовал этот декрет всего 4 года.

В первые годы советской власти большевики, не задумываясь, объявляли пережитком прошлого всё, что касалось собственности и имущественных отношений. Не стало исключением и наследуемое имущество. Согласно декрету ВЦИК РСФСР «Об отмене наследования» право наследования, как по закону, так и по завещанию отменялось. Супругу или ближайшим родственникам можно было передать по наследству имущество, стоимостью не больше 10 рублей. Всё остальное становилось собственностью государства. На кого были направлены подобные меры понятно, ведь у пролетариата — передового отряда революции — и не должно быть никакого имущества, а значит наследовать им было нечего. Другое дело — «колеблющееся» крестьянство или буржуазная интеллигенция. Их советская власть как раз собиралась перевоспитывать, и новоиспечённый декрет подходил для этого лучше всего.

Однако вскоре стало ясно, что «новый быт» на одном лишь отказе от какой-либо собственности не построить, и в 1922 году декрет был отменен. Тем не менее, этот период стал одной из замечательных страниц в истории российского наследственного права. Об этом сто лет спустя написал в своей книге «Наследственное право» Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист России Павел Крашенинников . В своей книге политик увлекательно рассказывает, как за последние сто лет изменилось в России наследственное право и что можно от него ожидать в ближайшем будущем.

«В России постоянно появляется что-то новое в наследственном праве, — констатирует он, — Я рассказываю о пути его развития, начиная с 1917 года, рассказываю о том, как работает наследственное право сейчас и каковы его перспективы. Ближайшее появление с 1 сентября 2018 года наследственных фондов. Они будут переходить по завещанию и в соответствии с ним расходоваться. Как это происходит сейчас с фондом Альфреда Нобеля ».

Книга состоит из четырёх частей. Первая — «Основы учения о наследственном праве» посвящена истории вопроса, вторая — «Общая часть наследственного права» состоит из советов наследникам, третья — «Особенная часть наследственного права» рассказывает о возможных затруднительных ситуациях в деле оформления наследства, а четвёртая часть включает в себя сравнение российского и зарубежного наследственного права.