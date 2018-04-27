Ещё
Наследственное право отменить не удалось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наследственное право отменить не удалось 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Вопрос о том, кому и что наследовать, считался важным во все времена. Решить его окончательно и бесповоротно, как им казалось, смогли только пришедшие к власти большевики. Сто лет назад? 27 апреля 2018 года был подписан декрет ВЦИК РСФСР о том, что любое наследование в России отменяется. Правда, действовал этот декрет всего 4 года.
В первые годы советской власти большевики, не задумываясь, объявляли пережитком прошлого всё, что касалось собственности и имущественных отношений. Не стало исключением и наследуемое имущество. Согласно декрету ВЦИК РСФСР «Об отмене наследования» право наследования, как по закону, так и по завещанию отменялось. Супругу или ближайшим родственникам можно было передать по наследству имущество, стоимостью не больше 10 рублей. Всё остальное становилось собственностью государства. На кого были направлены подобные меры понятно, ведь у пролетариата — передового отряда революции — и не должно быть никакого имущества, а значит наследовать им было нечего. Другое дело — «колеблющееся» крестьянство или буржуазная интеллигенция. Их советская власть как раз собиралась перевоспитывать, и новоиспечённый декрет подходил для этого лучше всего.
Однако вскоре стало ясно, что «новый быт» на одном лишь отказе от какой-либо собственности не построить, и в 1922 году декрет был отменен. Тем не менее, этот период стал одной из замечательных страниц в истории российского наследственного права. Об этом сто лет спустя написал в своей книге «Наследственное право» Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист России Павел Крашенинников. В своей книге политик увлекательно рассказывает, как за последние сто лет изменилось в России наследственное право и что можно от него ожидать в ближайшем будущем.
«В России постоянно появляется что-то новое в наследственном праве, — констатирует он, — Я рассказываю о пути его развития, начиная с 1917 года, рассказываю о том, как работает наследственное право сейчас и каковы его перспективы. Ближайшее появление с 1 сентября 2018 года наследственных фондов. Они будут переходить по завещанию и в соответствии с ним расходоваться. Как это происходит сейчас с фондом Альфреда Нобеля».
Книга состоит из четырёх частей. Первая — «Основы учения о наследственном праве» посвящена истории вопроса, вторая — «Общая часть наследственного права» состоит из советов наследникам, третья — «Особенная часть наследственного права» рассказывает о возможных затруднительных ситуациях в деле оформления наследства, а четвёртая часть включает в себя сравнение российского и зарубежного наследственного права.
Парламентская газета: последние новости
Дерипаска отверг ультиматум США по «Русалу» Законы, вступающие в силу 25 апреля США не поверили в попадание своих ракет «Томагавк» в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1704
В США предрекли смерть морской авиации России347
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей85
Госдеп составил список послушных стран280
Бузова опешила от хамства Распутиной52
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение