Михаил, Захар, Борис и другие самые популярные имена у советских евреев

Ввиду настороженного отношения к еврейскому населению иудеи Российской империи, а затем и Советского Союза стали менять свои исконные имена на русские. Их звучание более привычно и приятно слуху русского человека и к тому же не вызывает недобрых чувств у радикально настроенных слоев населения.

Мужские еврейские имена и русские аналоги

Обычно аналоги еврейским именам подбираются по созвучности. Самые любимые и часто используемые евреями имена для мужчин: Мойша — Михаил, Натан — Анатолий, Барух — Борис, Лев или Лейб — Леонид, Гершель — Григорий, Биньямин — Вениамин, Гавриэль — Гаврила, Даниэль — Данила, Йонатан— Антон, Шломо (имя царя Соломона) — Василий («царственный»), Йогев — Георгий, Гирш — Григорий, Димон — Дмитрий, Захария — Захар, Йоханан — Иван, Самсон — Александр.

Есть в русском языке аналоги и менее популярным еврейским именам: Эшель — Алексей, Адир — Андрей, Итамар или Томер — Артем, Ади или Овадья — Вадим, Эйтан — Валентин, Лиор — Валерий, Авигдор — Виктор, Хаим — Виталий, Зеев, Велвел и Ависсалом — Владимир, Бецальэль — Глеб, Дан — Денис, Иди — Евгений, Гера или Йигаль — Игорь, Шауль — Кирилл, Елиэзер — Лазарь или Елизар (устаревшие имена).

Женские имена

Есть аналоги и для женских еврейских имен: Эла — Алла, Элиза — Алиса, Хана — Анна, Асия — Ася, Лиора — Валерия, Эмуна — Вера, Ницхона — Виктория, Шалва — Галина (оба имени обозначают покой, тишину), Дорит или Дара — Дарья, Хави — Ева, Меира — Елена или Алёна (имена переводятся как «светлая», «освещающая все вокруг»), Елишева — Елизавета, Хананэла — Жанна, Зива — Зинаида, Хая — Зоя, Исабель — Изабелла, Эйнат или Йона — Инна, Шуламит или Меира — Ирина, Сигаль — Ия, Таль или Керен — Клара.

Интересно, что имена подбираются двум способами: по схожему фонетическому составу или по смыслу. В некоторых случаях используется буквальный перевод с иврита на русский. Например, женское имя Эйнат происходит от слова, означающего источник. В русском языке ему идеально соответствует имя Инна, которое предположительно имеет греческое происхождение и переводится как «поток», «сильная вода».

Еврейское имя Меира переводится как «светлая» или «освещающая». Ему идеально подходит русский вариант Елена. Это имя греческого происхождения и имеет то же значение, что и Меира в иврите. А вот еврейское мужское имя Димон образовано от географического названия и оно просто идеально соответствует русскому имени Дмитрий. В средней школе всех русских Дмитриев мальчишки так и зовут Димонами, даже не догадываясь о том, что это еврейское слово.