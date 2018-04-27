Отчёт перед депутатами: Муромский отказался ставить себе оценку

Глава Орла накануне, 26 апреля, представил отчет о работе администрации города на сессии Орловского городского Совета народных депутатов.

— В июле прошлого года вы оказали мне доверие возглавить городскую исполнительную власть. И с того момента, принимая то или иное значимое для нашего муниципалитета решение, я неизменно ставлю целью оправдать это высокое доверие, сказал он во вступительном слове.

По словам сити-менеджера, в сегодняшних финансовых реалиях администрация города особое внимание будет уделять реализации антикризисных мер. Сегодняшние экономические реалии не обеспечивают поступления доходов в бюджет в объемах, необходимых для полного финансирования всех требуемых расходов.

— Но, конечно, никто не собирается сидеть сложа руки и уповать на чудо, мы принимаем меры по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов, по оптимизации расходов, сказал он.

Муромский перечислил основные антикризисные меры, которые в ближайшее время планирует предпринять городская влать.

По информации главы, одной из проблем являются муниципальные помещениям, за которые город платит коммунальные платежи, а они на самом деле являются подвалами многоквартирных домов. Муромский считает, что их надо рассматривать как общедомовое имущество и передать в собственность жильцов. В планах чиновников взаимодействие с УК и наработка практики по передаче таких помещений.

Также в качестве проблемы была названа бюджетная сеть города в сфере образования.

— Вопрос как к их инфраструктуре, так и к штатной сети, особенно в учреждениях дополнительного образования. Мы приступили сейчас к анализу эффективности существующей структуры. Также требуется более тесная и активная работа с Управлением федерального казначейства по Орловской области . Сегодня правила работы с федеральным казначейством позволяют оформлять краткосрочные кредиты под 0,1%, работать с остатками единого бюджетного счета. Что позволяет нам частично работать с кассовым разрывом», — пояснил Александр Муромский

Больше часа глава администрации отвечал на вопросы депутатов. На вопрос одного из депутатов, на сколько баллов глава оценил бы свою работу, Муромский ответил, что депутаты это сделают объективнее.

Отчет сити-менеджера депутаты приняли почти единогласно. Был один голос против и один воздержавшийся, сообщает пресс-служба.