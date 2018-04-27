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В Омске открылся Центр поддержки клиентов компании ИКЕА
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В Омске открылся Центр поддержки клиентов компании ИКЕА 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 26 апреля, в Омске состоялось торжественное открытие Центра поддержки клиентов компании ИКЕА. Колл-центр будет работать с 10 до 22 часов во всех часовых поясах России. Сотрудники центра будут отвечать на вопросы покупателей ИКЕА, как по телефону, так и в социальных сетях и по почте, помогать подобрать мебель или же оформить заказ на покупку.
Омский Центр поддержки клиентов компании ИКЕА второй по счёту в России. Первый уже 11 лет работает в Санкт-Петербурге.
«Перед тем как выбрать новую площадку, мы проводили обширные исследования городов присутствия ИКЕА, — рассказывает руководитель Центра поддержки клиентов компании ИКЕА в России Илона Кольцова. — Мы поняли, что Омск — это город с развитой инфраструктурой контакт-центров и мощным рынком кадровых ресурсов. Также благодаря этой площадке мы сможем еще лучше обслуживать покупателей со всей России и в частности покупателей Сибири и Дальнего Востока за счёт разницы во времени».
Всего в колл-центре будут работать порядка 80 сотрудников, однако уже к 215 году компания планирует расширить штат до 400 человек.
«Я не хотел бы говорить, что для Омска открытие центра — это рабочие места, но это рабочие места, и это очень хорошо, — отметил министр экономики Омской области Расим Галямов. — Для омичей работа в центре — возможность увидеть опыт и стандарты, по которым работают международные компании, каковой и является ИКЕА».
Добавим, что все сотрудники, работающие в центре, прошли 19-дневное обучение в Санкт-Петербурге.
Отметим, что колл-центр оснащён по последнему слову техники: в перерывах между работой операторы могут поиграть в настольный хоккей или компьютерные игры, расслабиться в массажном кресле, поспасть в специальных зонах, перекусить в столовой или же отдохнуть в мягких зонах.
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