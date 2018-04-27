«Уральская водная компания» ищет обходной путь в Кремль

На Урале назревает скандал, которого ждали. Накануне АО «Уральская водная компания» фактически признала возможность своего поражения в отборе заявок на заключение концессионного соглашения по модернизации очистных сооружений для Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ в Нижнем Тагиле. Кроме российско-венгерской компании на конкурс заявились еще три участника, в первую очередь ООО «НОВОГОР-Прикамье», учрежденное ООО «РКС-Холдинг» Виктора Вексельберга

До появления российского олигарха около Черноисточинского пруда, снабжающего второй по величине город Свердловской области , для УВК все складывалось как нельзя кстати. Компанию, которой в равных долях владеют «Экологический фонд „Вода Евразии“ и Будапештский водоканал, возглавляет бывший дипломат Сергей Хван. Уроженец Свердловской области после окончания МГИМО в 1980-х был старшим бухгалтером в торгпредстве СССР при ООН . Перед уходом на пенсию поработал в Министерстве регионального развития РФ . Завершив госслужбу, Хван поруководил туристической компанией, а два года назад возглавил УВК.

Совещание по проблеме водоснабжения Нижнего Тагила с губернатором Евгением Куйвашевым . Фото: vsenovostint.ru По инсайдерской информации, в успехе этой компании могут быть заинтересованы отставные чекисты. Во всяком случае, лоббистские усилия „Уральской водной компании“ немаленькие. В 2017 году министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии в качестве приоритетной темы российско-венгерского сотрудничества была предложена модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения в 9 муниципалитетах Свердловской и Челябинской областей, а также Югры

Китае, В целом венгерские компании достаточно успешно занимаются решением проблем водоснабжения за пределами своей страны. Будапештский водоканал участвовал в проектах в Шри-Ланке Азербайджане . Но в большей степени они касались систем управления.

В Нижнем Тагиле ситуация гораздо критичнее. Качество воды в городском водопроводе не выдерживает никакой критики — пруды убиты, в частности зелеными водорослями, из-за нерадивого содержания и нарушения природоохранного законодательства.

Фото: Андрей Волегов

Идеи заняться подводными источниками мэрия во главе с Сергеем Носовым отвергает. Масштабная реконструкция очистных сооружений, сетей и очистка водных источников намечены на 2018 -2024 годы. Затраты на чистую воду по разным оценкам колеблются от 19 до 31 миллиарда рублей. Значительную часть этой суммы в рамках концессионного соглашения готова предоставить венгерская сторона.

Кстати, с темой концессии Будапештский водоканал заходит не только в Уральский федеральный округ. Его руководство присматривается и к Таганрогу , властям которого они презентовали свои успехи в борьбе за контракт в Нижнем Тагиле.

Представители Венгрии на совещании в мэрии Таганрога. Фото: ruffnews.ru Но доступ к концессии — конкурсная процедура, на которую заявилась компания Виктора Вексельберга. При этом ее финансовые показатели значительно перекрывают венгерские, а условия для приема водоснабжения Нижнего Тагила под свое крыло, по некоторым сведениям, лучше, чем предлагает УВК.

Косвенно это подтверждается и обнародованным заявлением „Уральской водной компании“, которое сводится к тезису: мы год занимались планированием этой работы, а сейчас нас могут не пустить в Нижний Тагил. Потенциальные концессионеры апеллируют к тому, что российско-венгерское предприятие и ресурсоснабжающая организация „Водоканал-НТ“ готовы приступить к немедленной реализации проекта, а конкурсная процедура растянется на 6 месяцев.

С точки зрения многолетнего контракта полугодичная задержка — мелочь, ее вполне можно будет потом наверстать и уложиться в первоначальные сроки. Иное дело конкуренция. Поэтому венгры обратились в российско-венгерскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству с просьбой внести в Правительство Российской Федерации вопрос о признании АО „Уральская водная компания“ единственным исполнителем по данному проекту.

Что их так окрыляет? Борьба России за проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге . Весьма вероятно, что Венгрия пообещала Кремлю свой голос в ответ на выгодные экономические проекты, включая водную концессию.

Между тем внимательные наблюдатели отмечают, что на фоне сложной внешнеполитической обстановки, российские власти с марта как будто сбавили усилия в борьбе за ЭКСПО. И появление на горизонте компании Виктора Вексельберга весьма неслучайно.

Уйти на внеконкурсную процедуру заключения договора — идеальный ход. Контракт забирается по максимальной цене. А вот к чему это приведет — вопрос немаловажный.

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением отдал контракт на несколько миллиардов долларов компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированной в московском подвале.

Запланированная ликвидация отходов шламонакопителя «Черная дыра» еще не началась, а структура Чернина уже получила около 1 миллиарда бюджетных рублей. Более того исполнитель контракта — ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» в марте этого года эмитировала два подозрительных векселя на общую сумму в 18 миллионов евро (более 1 миллиарда рублей), которые тотчас оказались в Прибалтике.

Какие риски несет движение «по зеленой» безальтернативного концессионера, сегодня предугадать невозможно. Но однозначно — от Черноисточинского пруда пахнет нечистотами.

Дмитрий БУЗДАЛОВ