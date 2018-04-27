Производители работающей на газе техники получат субсидии

Программа поддержки производителей техники, работающей на газомоторном топливе, продлена до 2019 года. Текст соответствующего постановления правительства размещен на официальном сайте кабинета министров.

В сопроводительной записке говорится, что программа продлевается в виде механизма субсидирования производителей такой техники при условии предоставления ими скидок покупателям.

В качестве техники, работающей на газомоторном топливе, упоминаются автобусы, легковые автомобили и тракторы, спецтехника в сфере ЖКХ, и другая техника, сошедшая с конвейера с декабря 2017 года. А реализована эта техника должна быть через дилеров и непосредственно самим заводом-изготовителем.

На предоставление субсидий в 2018 году кабмином выделена сумма в 2,5 миллиарда рублей. По оценке правительства, это позволит дополнительно реализовать не менее 2,5 тысяч единиц техники на газомоторном топливе.

Размер субсидий может колебаться от 210 тысяч рублей для 8-местных автобусов массой не более 5 тонн, работающих на компримированном (сжатом — прим. ред.) природном газе до, например, 2,5 миллиона рублей для бортовых самосвалов или тягачей, которые используют в качестве топлива сжиженный газ.