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Производители работающей на газе техники получат субсидии
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Производители работающей на газе техники получат субсидии 

Российская Газета 1 час назад
Программа поддержки производителей техники, работающей на газомоторном топливе, продлена до 2019 года. Текст соответствующего постановления правительства размещен на официальном сайте кабинета министров.
В сопроводительной записке говорится, что программа продлевается в виде механизма субсидирования производителей такой техники при условии предоставления ими скидок покупателям.
В качестве техники, работающей на газомоторном топливе, упоминаются автобусы, легковые автомобили и тракторы, спецтехника в сфере ЖКХ, и другая техника, сошедшая с конвейера с декабря 2017 года. А реализована эта техника должна быть через дилеров и непосредственно самим заводом-изготовителем.
На предоставление субсидий в 2018 году кабмином выделена сумма в 2,5 миллиарда рублей. По оценке правительства, это позволит дополнительно реализовать не менее 2,5 тысяч единиц техники на газомоторном топливе.
Размер субсидий может колебаться от 210 тысяч рублей для 8-местных автобусов массой не более 5 тонн, работающих на компримированном (сжатом — прим. ред.) природном газе до, например, 2,5 миллиона рублей для бортовых самосвалов или тягачей, которые используют в качестве топлива сжиженный газ.
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