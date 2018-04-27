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Стало известно, когда в Казани отметят Ураза-байрам
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Стало известно, когда в Казани отметят Ураза-байрам 

Казанский Портал 32 минуты назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Ураза-байрам в этом году будут отмечать 15 июня (это пятница). Это выходной день. Священный месяц Рамадан в Татарстане начнется на месяц раньше, 16 мая. Даты утвердили вчера в ДУМ РТ.
В ДУМ РТ также определились с размером милостыни, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам. В этом году она составит 100 рублей.
Рамадан — месяц поста, во время которого верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Пища принимается лишь после захода солнца.
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