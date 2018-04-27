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Орловчанка заставила соседей избавиться от пчел и персика
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Орловчанка заставила соседей избавиться от пчел и персика 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский районный суд удовлетворил требования местной жительницы к соседям. Они должны устранить препятствия в пользовании имуществом. В течение пяти дней необходимо демонтировать пасеку, деревянный навес, забор из металлопрофиля, спилить абрикос и яблоню.
Обращаясь в суд, женщина заявила, что у нее аллергия на пчел. Пасеку на соседнем участке она считает опасной для жизни и здоровья, так как ульи всего в 22 метрах от ее дома. А навес, забор и деревья затеняют участок, чем мешают выращивать сельскохозяйственные культуры.
Соседи в ходе заседания согласились на все требования женщины за исключением главного — отселения пчел.
Суд отметил, что размещение ульев на приусадебных участках и в садоводческих товариществах допускается в случае, если на непосредственно примыкающих территориях не проживают граждане, имеющие заключение об аллергической реакции на ужаление пчел. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Орловской области, ульи должны быть на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома. Кроме того, пасеки должны быть огорожены плотными живыми изгородями или сплошным деревянным забором высотой не менее двух метров. В таких условиях суд принял сторону аллергика.
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