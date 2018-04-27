Ветклинику затопило кипятком в Красноярске: погибли животные

Из-за аварии на трубопроводе кипятком залило ветеринарную клинику в центре Красноярска . На тот момент в западне оказались три кошки, собака, шиншилла и змея. Выжил только питон, все животные задохнулись от пара, сообщил сайт Sibnovosti.ru.

Владелец клиники Александр Зотов говорит, что ночью в помещении сработала пожарная сигнализация: система среагировала на фонтанирующую из трубы горячую воду.

Я сюда приехал, открыл двери, вода уже была везде, у порога сантиметров семь-восемь. Кипяток градусов 70, представляете? Невозможно было зайти в воду, наступить: там либо ты сваришься, либо тебя током убьет. Я ничего не мог сделать, туда никто не мог зайти

— Александр Зотов.

Известно, что за несколько дней до случившегося коммунальные службы чистили трубы и проводили плановый осмотр. Ранее никаких проблем с трубами у клиники не было. Причины аварии устанавливаются. Владелец звериного госпиталя будет судиться с управляющей компанией и требовать компенсации уничтоженных лекарств и оборудования.

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