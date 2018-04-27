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Ветклинику затопило кипятком в Красноярске: погибли животные
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Ветклинику затопило кипятком в Красноярске: погибли животные 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Из-за аварии на трубопроводе кипятком залило ветеринарную клинику в центре Красноярска. На тот момент в западне оказались три кошки, собака, шиншилла и змея. Выжил только питон, все животные задохнулись от пара, сообщил сайт Sibnovosti.ru.
Владелец клиники Александр Зотов говорит, что ночью в помещении сработала пожарная сигнализация: система среагировала на фонтанирующую из трубы горячую воду.
Я сюда приехал, открыл двери, вода уже была везде, у порога сантиметров семь-восемь. Кипяток градусов 70, представляете? Невозможно было зайти в воду, наступить: там либо ты сваришься, либо тебя током убьет. Я ничего не мог сделать, туда никто не мог зайти
— Александр Зотов.
Известно, что за несколько дней до случившегося коммунальные службы чистили трубы и проводили плановый осмотр. Ранее никаких проблем с трубами у клиники не было. Причины аварии устанавливаются. Владелец звериного госпиталя будет судиться с управляющей компанией и требовать компенсации уничтоженных лекарств и оборудования.
В Ростовской ветбольнице справиться животным с депрессией помогает енот. Пушистый «доктор» веселит загрустивших четвероногих и снимает напряжение перед посещением врача.
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