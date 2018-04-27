Санкции Трампа вызывают все большее раздражение в Австрии

Отказаться от "Кока-Колы" и люксовых продуктов из США предложил австрийский политик Михаэль Шикхофер. Эти меры предлагаются в качестве ответа на желание Вашингтона ввести с 1 мая пошлины на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза

Он отметил, что эти пошлины сильно ударят по европейской экономике. Для ряда стран они уже действуют, 25 процентов на алюминий и 10 — на сталь.