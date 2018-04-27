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Санкции Трампа вызывают все большее раздражение в Австрии
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Санкции Трампа вызывают все большее раздражение в Австрии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Отказаться от "Кока-Колы" и люксовых продуктов из США предложил австрийский политик Михаэль Шикхофер. Эти меры предлагаются в качестве ответа на желание Вашингтона ввести с 1 мая пошлины на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза.
Он отметил, что эти пошлины сильно ударят по европейской экономике. Для ряда стран они уже действуют, 25 процентов на алюминий и 10 — на сталь.
Кстати, совсем недавно в Австрии заложили первый камень в строительство металлургического завода. В этой связи Шикфофер заметил, что мир может отказаться от газировки, а от стали — нет.
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