Нормальный, трескающийся и расселенный. Что не так с домами в Добрянке, где плита упала на девочку

Администрация Добрянки требует от подрядчика, строившего дом на улице Маяковского, убрать строительный мусор и плиту, которой 5 апреля придавило ногу 11-летней девочке. Директор «УралПрофСтрой» говорит, что плита ему не принадлежит. Была бы его — давно бы продал. Но эта плита и пустырь рядом с домом — только один из моментов в истории этих домов.

Так выглядит свалка

ЧП произошло днем 5 апреля в микрорайоне Задобрянка. Здесь рядом построены несколько домов для переселенцев из аварийного жилья. Правда, один уже заколочен, потому что жить в нем опасно — распадается. Поблизости свалка строительного мусора, где обычно играют дети. И винить их в этом сложно — детской площадки как таковой тут тоже нет. Лишь горка, качели без качели, да ёлка в луже. Ёлку, кстати, поставили сами жители.

Детская площадка

Ёлка есть, а радости нет Днем 5 апреля строительная плита с этой свалки съехала на ногу 11-летней девочке, игравшей там.

— Мы тогда возвращались из магазина, в город ездили. Услышали, что соседка зовет на помощь, — рассказывает старшая по первому подъезду Ирина Старкова. — Посмотрели в окно — у нас из него видите, какой вид? Свалка, пустырь, дом с заколоченными окнами. Увидели, что там девочка. Муж тут же побежал помогать. Вызвали спасателей, скорую… Через час сюда и администрация приехала. Сказали: «Придумаем что-нибудь».

Скорая доставила девочку в Добрянскую центральную районную больницу. У ребенка была сломана левая лодыжка. Наложили гипс и отпустили домой. Сейчас родители девочки намерены требовать компенсации затрат на лечение и хотят наказать виновного.

— Я хочу, чтобы наказали человека, который оставил эту кучу. А если бы травмировалась не только моя дочь, а много людей? — возмущена мама пострадавшей девочки Зоя. — Я хочу, чтобы нам возместили моральный и материальный ущерб. Я написала заявления в полицию и в прокуратуру , но мне кажется, что дело закроют. Я буду обращаться в Следственный комитет и в Роспотребнадзор

Одна новостройка расселена и заколочена

«Была бы моя, давно бы продал»

Подрядчики у всех трех домов разные, но претензии сейчас предъявляются только к одному ООО «УралПрофСтрой». Он строил по заказу администрации дом на улице Маяковского.

— Дом на Маяковского, 3 предназначен для переселения из аварийного жилья. После ввода его в эксплуатацию администрация Добрянки неоднократно направляла застройщику извещения на выполнение работ по благоустройству территории, — поясняет замглавы администрации Добрянки Михаил Золотарев . — 6 апреля в адрес застройщика ООО «УралПрофСтрой» направлена претензия — вывезти строительный мусор со двора дома в кратчайшие сроки. Сейчас идут судебные разбирательства, чтобы обязать подрядчика устранить нарушения, выявленные в процессе эксплуатации дома. В том числе по благоустройству придомовой территории. Также администрация Добрянского городского поселения предложила руководству предприятия, строившему дом, в добровольном порядке решить вопросы с родителями пострадавшей девочки.

Но директор компании-подрядчика с претензиями не согласен. По его словам, куча мусора осталась не после строительства дома на Маяковского.

— Дом был сдан в 2015 году и до августа 2016 года весь свой мусор я вывез, — объясняет директор «УралПрофСтрой» Максим Тимофеев. — Администрация мне никогда замечания по этому поводу не делала. Нет ни одного письма, которые бы они мне направляли, кроме последнего — уже после падения плиты. Я посмотрел на плиту. Таких у меня в проекте не было — она однозначно не моя. Эта плита полнотелая, а мы для строительства дома на Маяковского, 3 использовали пустотелые плиты. Поэтому вывозить ее оттуда я не имею права. На меня еще кто-нибудь потом заявление напишет, что я плиту украл. И потом — дом достраивался в сложной экономической ситуации. Если бы эта плита осталась, то мы бы ее продали. Сейчас все дошло до того, что у меня организация находится в банкротстве, потому что все деньги кончились.

Заказчик строительства и фактический хозяин домов — городская администрация

Руководитель компании-застройщика Максим Тимофеев отрицает и то, что администрация просила его урегулировать вопрос с родителями пострадавшего ребенка.

— Родители мне не звонили и ничего не просили. Я даже не знаю, как на них выйти, — говорит предприниматель. — Никаких официальных писем из администрации в мой адрес не было направлено по поводу встречи с родителями девочки.

Сами жители дома разводят руками — вполне возможно, что куча мусора с плитой на вершине осталась после строительства соседнего дома, который тоже возводили для переселенцев из ветхого и аварийного. Но и новый дом оказался таким же аварийным, поэтому людей из него расселили.

— У вас хорошие отношения с застройщиком вашего дома? — спрашиваем у Ирины Старковой после того, как она рассказывает о том, как просила его что-то сделать с полами — они здесь очень холодные — и он сделал.

— Да, хорошие. Я даже на суде просила: «Не сажайте его, совсем ведь молодой», — отвечает старшая по подъезду. — Но и мы тоже хотим жить нормально. Я думаю, за эту историю должны нести ответственность и застройщик, и администрация.

В доме установлены маяки

«Это не трещины, это усадка»

Кроме проблемы с плитой администрация требует устранить и другие нарушения. Дом на улице Маяковского не в лучшем состоянии — он стоит в низине, сейчас его подтапливает тающий снег. Мы специально спустились в подвал — из стены бежит ручеек, тут и там стоят лужи. По дому ползут трещины, а в квартирах холодно, сыро и плесень. Жители сами делают в земле канавки, чтобы отводить воду.

— 19 декабря 2017 года комиссией выявлен еще ряд недоделок, которые были допущены в процессе строительства и до настоящего времени не устранены. По состоянию на 6 апреля 2018 года на территории многоквартирного жилого дома не выполнен водоотвод, прилегающая к дому территория затоплена, вода поступает в подвал, — говорится в требовании администрации в адрес застройщика. — Также поступают жалобы от жильцов на намокание стен. В частности, в квартире № 1 стены намокли на метр от пола.

В подвалах сырость

Но по словам подрядчика, трещины на стенах — это обычная усадка здания, которая происходит первые годы после строительства, а воду в подвале он не видел. Хотя в этом году еще там не бывал — лишь в прошлом, когда весной делали утепление полов. А чистка водоотводов, по его мнению — забота управляющей компании.

Инженер управляющей компании «УВК-Сервис» пояснила, что домами на Маяковского и Трудовой они управляют по договору оказания услуг, заключенному даже не с жителями, а с добрянской администрацией, поскольку квартиры в домах муниципальные. А также рассказала, почему в квартирах сырость идет от пола.

Вот такие канавки прокопаны, чтобы отвести воду

— Нам пришло письмо от администрации — они сказали установить маяки на стены, поскольку пошли трещины в местах общего пользования. Мы это сделали, — пояснила 59.ru инженер Татьяна Бузмакова. — По большому счету, мы даже не должны были вести наблюдение за этим трещинами, администрации надо было сразу приглашать застройщика. В одном из домов утепляли технический подпол. Сделали гидроизоляцию, закрыли листами ГКЛ. После этого у людей стал намокать пол, а листы ГКЛ частично начали вздуваться. Сейчас часть воды, которая до этого текла в подпол, задерживается в этом утеплителе. Мы недавно один такой лист вскрыли и из под него хлынула вода.

По договору с администрацией УК занимается аварийным обслуживанием, заменой лампочек и подобными работами. Текущий ремонт в договор не входит.