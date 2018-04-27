Какие плохие приметы существуют на подводной лодке

Быть подводником — очень сложное и ответственное дело. Как и в любой другой воинской службе, здесь есть свои правила и ограничения, запреты и даже суеверия.

Жизнь по правилам

Многие запреты для моряков-подводников по сути идентичны для флотов разных стран и в чем-то совпадают с ограничениями, налагаемыми на представителей других родов войск — пехоты, авиации и прочих.

Так, морякам-подводникам запрещается в неустановленное распорядком время ложиться на койки, в том числе в обуви и верхней одежде, облокачиваться или садиться на непредназначенные для этого предметы.

Строжайше запрещены любые игры на вещи или деньги. Не дозволяется просто играть в карточного «Дурака». Кроме того, серьезное наказание ждет тех, кто пронес на подводную лодку спиртные напитки или, того хуже, наркотические вещества.

Тем не менее, в российском подводном флоте установилось за правило давать моряку по 100 граммов красного вина в день. Делается это для улучшения работы пищеварительного тракта, поскольку ограниченное пространство субмарины зачастую не дает подводникам достаточно места для полноценного движения.

Также строго запрещен выход личного состава наверх в штормовую погоду. Под запретом находятся и спортивные упражнения вроде отжиманий и поднятия гири.

Все дело в искусственном воздухе, которым дышат подводники. Он содержат повышенную концентрацию двуокиси углерода СО2, а физические нагрузки оказывают колоссальное влияние на сердце. В таких условиях это может привести к серьезным осложнениям для здоровья моряка. Единственные развлечения на подводной лодке — шахматы и домино.

Что касается курения, то оно запрещено во время нахождения лодки под водой. Разрешается только в надводном положении на мостике с разрешения командира судна. Тем не менее, на субмаринах последних поколений имеются специальные курительные комнаты. Они должны быть обязательно обеспечены пепельницами и емкостями с водой. Стряхивать пепел на пол и засорять комнату запрещено.

Приметы и суеверия

Есть у моряков-подводников и свои приметы и суеверия. Запреты, налагаемые ими, созданы для того, чтобы облегчить себе жизнь. Так, начало похода в пятницу и понедельник считается нежелательным. Самый удачный день для выхода в море — четверг. Кроме того, одна из примет гласит, что на палубу судна необходимо ступать только правой ногой, левая — к беде.

Кроме того, одно из суеверий запрещает наступать на пороги (комингсы) подлодки. То есть люки нужно «пролетать», не дотрагиваясь ногами до порога. Впрочем, подводники — люди очень рациональные, поэтому в этой примете имеется и вполне себе практичное зерно.

Дело в том, что если каждый будет наступать на комингсы, то через какое-то количество времени люк не сможет плотно прилегать и тем самым удерживать давление. Таким образом, данный обычай сохраняет исправность люков, а значит и жизни людей в случае нештатных ситуаций.

Крайне настороженно подводники относятся и к бритью перед погружением. У моряков на субмаринах принято считать, что запрет сбривать растительность на лице перед погружением уберегает от смерти, а значит подводник возвратится домой живой и здоровый.

Несчастливая цифра

Моряки-подводники верят, что на судьбу судна влияет его номер. Считается, что чаще всего катастрофы происходили с теми субмаринами, номер которых оканчивался на число девять.

Действительно, история знает немало примеров, когда происшествия случались с такими подводными лодками. Так, в марте 1968 года входившая в состав Тихоокеанского флота советская субмарина К-129 затонула неподалеку от американского острова Гуам . Погибло около ста моряков.