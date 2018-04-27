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Зауральская прокуратура взыскивает с чиновников ущерб за загрязнение рек
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Зауральская прокуратура взыскивает с чиновников ущерб за загрязнение рек 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Курганской области через суд добивается возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате ремонта мостов.
Как сообщили «ФедералПресс» в надзорном ведомстве, ранее главное управление автомобильных дорог в регионе ремонтировало мосты через реку Кочердык в Целинном районе, через ручей на 93 км автомобильной дороги Шадринск — Ялуторовск в Шатровском районе, через реку Суварыш в Далматовском районе, а также строило автодорогу в Целинном районе. При выполнении этих работ водным биологическим ресурсам был причинен значительный биологический ущерб.
Сегодня региональное управление автомобильных дорог реорганизовано, его правопреемником стал департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.
Ведомство до сих пор не возместило причиненный ущерб. В связи с этим прокуратура направила в суд четыре иска о принудительном взыскании с департамента более 200 тысяч рублей. В данный момент документы находятся на рассмотрении.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее по требованию правоохранителей суд обязал администрацию Кургана навести порядок на семи городских кладбищах. Мэрия должна будет профинансировать все работы.
Фото: Евгений Поторочин
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