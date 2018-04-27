Зауральская прокуратура взыскивает с чиновников ущерб за загрязнение рек

Прокуратура Курганской области через суд добивается возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате ремонта мостов.

Как сообщили «ФедералПресс» в надзорном ведомстве, ранее главное управление автомобильных дорог в регионе ремонтировало мосты через реку Кочердык в Целинном районе, через ручей на 93 км автомобильной дороги Шадринск Ялуторовск в Шатровском районе, через реку Суварыш в Далматовском районе, а также строило автодорогу в Целинном районе. При выполнении этих работ водным биологическим ресурсам был причинен значительный биологический ущерб.

Сегодня региональное управление автомобильных дорог реорганизовано, его правопреемником стал департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Ведомство до сих пор не возместило причиненный ущерб. В связи с этим прокуратура направила в суд четыре иска о принудительном взыскании с департамента более 200 тысяч рублей. В данный момент документы находятся на рассмотрении.