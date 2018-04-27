Власти ЯНАО озвучили, каким населенным пунктам может угрожать большая вода

В зону возможного подтопления на Ямале попадают три населенных пункта: Тарко-Сале поселок Уренгой и село Овгорт. Власти округа и органы местного самоуправления принимают меры, чтобы стихия не нанесла большого вреда.

Александр Гаврилюк Разливы также возможны на участках автомобильной дороги Сургут Салехард , Старый Надым — Надым, км 985. Для снижения рисков подтопления в этих местах планируют устроить насыпные оградительные валы, сообщил первый замдиректора профильного департамента ЯНАО

Организации, эксплуатирующие ледовые переправы вблизи Тарко-Сале и поселка Уренгой, уже сообщили о готовности к паводку. Так, «Ямбургтранссервис» в ближайшее время начнет демонтаж понтонно-мостовой переправы через реку Пур. «Пурдорстрой» пробурит шурфы по всей длине и устроит полутораметровую насыпь из грунта, препятствующую въезду на переправу.

«Новатэк-Таркосаленефтегаз» приступит к закрытию переправы в начале мая. Метод демонтажа определят исходя из фактического состояния ледяного покрова. Возможно, для ломки льда придется применять спецтехнику. После официального закрытия ледовой переправы госинспекция по маломерным судам установит запрещающие знаки.

Александр Гаврилюк также сообщил, что разработана проектно-сметная документация на ослабление прочности льда на затороопасном участке реки Пур в районе Уренгоя. Подобные работы запланированы на реке Сыня в районе Овгорта. Уже готовы документы для объявления открытого аукциона.