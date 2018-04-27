Ещё
Как записаться к врачу, нажав одну кнопку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как записаться к врачу, нажав одну кнопку 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
В московских поликлиниках упростили запись на прием к участковому врачу через информационные киоски (инфоматы). Теперь, чтобы записаться, надо нажать лишь одну кнопку на экране устройства — «Участковый врач». Прежде пользователю предлагалось выбрать из нескольких вариантов: «Терапевт участковый», «Врач общей практики» или «Педиатр участковый» в детских медучреждениях.
Подобное обновление упрощает взаимодействие пользователей с инфоматом и позволяет избежать путаницы при записи. Но в любом случае рядом с инфоматами в поликлиниках дежурят сотрудники, которые помогут оформить и получить талон на прием при каких-либо затруднениях.
«В настоящее время в столичных поликлиниках установлено 1250 информационных киосков. Если у пациента возникают сложности, дежурный администратор помогает разобраться в системе. Многие москвичи с инфоматами уже на ты и консультация им, как правило, не нужна, но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки, — прокомментировал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. — Проекты, реализуемые в столичных поликлиниках совместно с Департаментом информационных технологий, позволяют максимально упростить и автоматизировать многие процессы, тем самым разгружая врачей и позволяя им больше времени уделять пациентам».
Первые инфоматы начали появляться в столичных поликлиниках в 2011 году. За семь лет 120 миллионов записей к специалистам было сделано через них. В среднем каждое устройство печатает по 120 талонов на прием к специалисту в день. С помощью инфомата можно записаться к врачу, посмотреть график приема специалистов или подключить СМС-оповещение о приближающейся дате приема.
Чаще всего москвичи планируют визит к врачу через интернет и мобильные приложения. С 2012 года горожане более 102 миллионов раз записались к врачу именно таким образом. В среднем уже более 35 процентов всех записей на прием происходит онлайн. Записаться также можно по телефону: +7 (495) 539-30-00, на стойке информации или непосредственно у врача в поликлинике.
Mos.ru: последние новости
Каула, хасья, кундалини: в каких парках пройдут бесплатные занятия йогой Небо в золотых искрах: как пройдет четвертый фестиваль фейерверков Как начинают день жираф и бегемот: зоопарк открывает сезон утренних посещений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1702
В США предрекли смерть морской авиации России342
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей82
Госдеп составил список послушных стран277
Бузова опешила от хамства Распутиной51
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение