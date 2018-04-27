Как записаться к врачу, нажав одну кнопку

В московских поликлиниках упростили запись на прием к участковому врачу через информационные киоски (инфоматы). Теперь, чтобы записаться, надо нажать лишь одну кнопку на экране устройства — «Участковый врач». Прежде пользователю предлагалось выбрать из нескольких вариантов: «Терапевт участковый», «Врач общей практики» или «Педиатр участковый» в детских медучреждениях.

Подобное обновление упрощает взаимодействие пользователей с инфоматом и позволяет избежать путаницы при записи. Но в любом случае рядом с инфоматами в поликлиниках дежурят сотрудники, которые помогут оформить и получить талон на прием при каких-либо затруднениях.

«В настоящее время в столичных поликлиниках установлено 1250 информационных киосков. Если у пациента возникают сложности, дежурный администратор помогает разобраться в системе. Многие москвичи с инфоматами уже на ты и консультация им, как правило, не нужна, но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки, — прокомментировал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун . — Проекты, реализуемые в столичных поликлиниках совместно с Департаментом информационных технологий, позволяют максимально упростить и автоматизировать многие процессы, тем самым разгружая врачей и позволяя им больше времени уделять пациентам».

Первые инфоматы начали появляться в столичных поликлиниках в 2011 году. За семь лет 120 миллионов записей к специалистам было сделано через них. В среднем каждое устройство печатает по 120 талонов на прием к специалисту в день. С помощью инфомата можно записаться к врачу, посмотреть график приема специалистов или подключить СМС-оповещение о приближающейся дате приема.

Чаще всего москвичи планируют визит к врачу через интернет и мобильные приложения. С 2012 года горожане более 102 миллионов раз записались к врачу именно таким образом. В среднем уже более 35 процентов всех записей на прием происходит онлайн. Записаться также можно по телефону: +7 (495) 539-30-00, на стойке информации или непосредственно у врача в поликлинике.