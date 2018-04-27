Бюджет «информационного общества» увеличат до 3,5 млрд в Красноярском крае

Финансирование госпрограммы «Развитие информационного общества» предложили увеличить до 3,5 миллиардов рублей. Инициативу вынесли красноярские депутаты на заседании местного комитета по промышленной политике и связи. Об это сообщило ИА «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на Законодательное собрание Красноярского края

Поправки обусловлены корректировкой краевой казны

— руководитель краевого отделения Россвязи Николай Распопин.

Дополнительные средства хотят потратить на развитие информационной безопасности, современных коммуникаций и электронного правительства. Помимо прочего, в рамках проекта станет возможным получение субсидий для развития коммуникации в отдаленных районах, где некоторые поселения до сих пор находятся в информационной изоляции.