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Бюджет «информационного общества» увеличат до 3,5 млрд в Красноярском крае
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Бюджет «информационного общества» увеличат до 3,5 млрд в Красноярском крае 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Финансирование госпрограммы «Развитие информационного общества» предложили увеличить до 3,5 миллиардов рублей. Инициативу вынесли красноярские депутаты на заседании местного комитета по промышленной политике и связи. Об это сообщило ИА «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на Законодательное собрание Красноярского края.
Поправки обусловлены корректировкой краевой казны
— руководитель краевого отделения Россвязи Николай Распопин.
Дополнительные средства хотят потратить на развитие информационной безопасности, современных коммуникаций и электронного правительства. Помимо прочего, в рамках проекта станет возможным получение субсидий для развития коммуникации в отдаленных районах, где некоторые поселения до сих пор находятся в информационной изоляции.
24 апреля Горсовет Красноярска принял проект корректировки городского бюджета, который в итоге увеличится больше, чем на четыре миллиарда рублей.
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