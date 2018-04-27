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Омичи из-за нерасторопности мэрии вынуждены жить в аварийном доме
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Омичи из-за нерасторопности мэрии вынуждены жить в аварийном доме 

АиФ-Омск 27 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура Ленинского округа города Омска проверила, расселила ли городская администрация жильцов аварийного дома № 6 по ул. Волго-Донская. Дом был признан аварийным ещё шесть лет назад, в августе 2012 года, его должны снести.
Сроки расселения жителей дома уже давно прошли, однако мэрия так и не предоставила новые комнаты местной жительнице и членам ее семьи по договору социального найма. Поэтому люди вынуждены до сих пор жить в аварийном доме.
«В этой связи и.о. прокурора округа направил в Центральный районный суд г. Омска исковое заявление к Администрации г. Омска с требованием об обязании органа местного самоуправления предоставить женщине и членам ее семьи благоустроенное жилое помещение по договору социального найма», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отметим, что акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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