Ещё
В Уфе паромы начали перевозку садоводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе паромы начали перевозку садоводов 

АиФ-Уфа 20 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
27 и 28 апреля открываются для перевозки пассажиров-садоводов паромные переправы в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы. По словам директора Службы речных переправ Уфы Сергея Сергеева, 25 апреля суда вышли из затона и около суток будут идти к местам своей дислокации на семь переправ. С 27 апреля начнется перевозка пассажиров на пяти. 28-го на двух — у сёл Козарез и Чесноковка. Грузовая переправа откроется после прохождения на Белой и Уфе половодья. Ежегодно они перевозят до 850 тысяч пассажиров, в основном — пенсионеров, которые добираются до садоводческих товариществ. Проезд, как и в 2017 году, — 25 рублей. Для льготников — 15 рублей. По маршруту «Дудкино — Зеленый Мыс» стоимость билета также не изменится: 32 рубля и 16 рублей для льготников. Кстати, в этом году навигация начинается почти на неделю раньше срока. К сезону подготовлены восемь самоходных и пять несамоходных судов, дноуглубительная техника на случай мелководья. Все суда отремонтированы и оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая подключена к общегородской системе.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе начали ремонтировать дороги в рамках федерального проекта Семь дней в Башкирии ищут пропавшего на реке Ик рыбака-браконьера В Башкирии начался сев зерновых в одном районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1526
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи95
Госдеп составил список послушных стран118
В США предрекли смерть морской авиации России187
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство92
Видео
Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение