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В Хабаровске открыли речную навигацию
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В Хабаровске открыли речную навигацию 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске состоялось открытие речной навигации. Как заявил глава ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин, это 164-й сезон в истории перевозки грузов и пассажиров по главной дальневосточной реке.
«В зоне ответственности «Амурводпути» находится 7285 километров рек в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях», — отметил Савин, которого цитирует ИА «Хабаровский край сегодня».
По его словам, подготовлено 92 российских судна.
Пассажирская навигация на городских, пригородных и межмуниципальных речных маршрутах от дальневосточной столицы стартует 28 апреля.
Ранее Nation News сообщало об открытии летней пассажирской навигации на Москве-реке.
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