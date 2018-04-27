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Речная навигация-2018 открыта в Хабаровске
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Речная навигация-2018 открыта в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 25 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
27 апреля 2018 года на территории «Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота» торжественно открыли речную навигацию. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин, это уже 164 сезон в истории перевозки грузов и пассажиров по главной дальневосточной реке. Ветераны флота и действующие работники портов и транспортных предприятий вместе со студентами провели митинг и возложили цветы к памятнику речникам-амурцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
— В зоне ответственности «Амурводпути» находится 7285 километров рек в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, — сказал Александр Савин. — К навигации подготовлены и будут работать по перевозке грузов и пассажиров 92 российских судна. В этом году грузооборот будет значительно выше, чем ранее — от Николаевска-на-Амуре через Хабаровск по Амуру и Зее до Свободного повезём оборудование для Амурского газоперерабатывающего завода. Ни один транспорт, кроме морского и речного не справится с доставкой техники, одна единица которой весит 1160 тонн.
Технически, сезон на реке начался до торжественного открытия: на акватории Амура уже несколько дней работают теплоходы, устанавливающие бакены, буи и другое навигационное оборудование. Как отметил Александр Савин, в этом сезоне подготовка к водных путей Амурского бассейна на участках акватории Хабаровска, рек Кур и Тунгуски была проведена досрочно. О начале навигации с торжественного митинга по рации передали всем судам, и теплоходы с буксирами откликнулись на эту новость рёвом гудков. Пассажирская навигация на городских, пригородных и межмуниципальных речных маршрутах от дальневосточной столицы начинается завтра, 28 апреля. Первый рейс по левобережью Амура от речного вокзала Хабаровска стартует в 7.15 утра. На 29 апреля назначено открытие пассажирского речного пункта пропуска «Хабаровск», поэтому горожане уже на майские праздники могут посетить китайский Фуюань. Напомним, цена на поездку в речном транспорте останется такой же, как и в прошлом году, не изменится и расписание движения пассажирских теплоходов.
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