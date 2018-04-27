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«Янтарьэнерго». Развитие энергосистемы Калининградской области
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«Янтарьэнерго». Развитие энергосистемы Калининградской области 

Мир24 41 минуту назад
Этот пустырь находится в нескольких километрах от аэропорта Храброво. Вокруг лес и болото. Через три года должен вырасти новый промышленный район с предприятиями легкой промышленности, биофармацевтики, машиностроения. Льготная арендная цена — всего 160 тыс. рублей за гектар в год, наличие современного аэропорта и полностью модернизированная энергосистема региона привлекательны для инвесторов.
«У нас пока из 270 га распределено 14,5 среди шести резидентов. Но как только стройка запустится, это будет второе полугодие текущего года, мы с вами увидим, что здесь, как грибы, начнут расти производства. Директор корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный.
Масштабная реконструкция энергетики Калининградской области началась в 2016 году. Решение принимали на самом высоком уровне. Основным оператором стал главный поставщик электричества в регионе — «Янтарьэнерго». За этот небольшой период энергетики региона совершили настоящий подвиг.
Подробнее о развитии энергосистемы Калининградской области смотрите в нашем специальном репортаже.
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