«Янтарьэнерго». Развитие энергосистемы Калининградской области

Этот пустырь находится в нескольких километрах от аэропорта Храброво. Вокруг лес и болото. Через три года должен вырасти новый промышленный район с предприятиями легкой промышленности, биофармацевтики, машиностроения. Льготная арендная цена — всего 160 тыс. рублей за гектар в год, наличие современного аэропорта и полностью модернизированная энергосистема региона привлекательны для инвесторов.

«У нас пока из 270 га распределено 14,5 среди шести резидентов. Но как только стройка запустится, это будет второе полугодие текущего года, мы с вами увидим, что здесь, как грибы, начнут расти производства. Директор корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный.

Масштабная реконструкция энергетики Калининградской области началась в 2016 году. Решение принимали на самом высоком уровне. Основным оператором стал главный поставщик электричества в регионе — «Янтарьэнерго». За этот небольшой период энергетики региона совершили настоящий подвиг.

Подробнее о развитии энергосистемы Калининградской области смотрите в нашем специальном репортаже.

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