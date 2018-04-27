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СГК презентовала общественникам Рубцовска план благоустройства территорий
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СГК презентовала общественникам Рубцовска план благоустройства территорий 

АиФ — Алтай 49 минут назад
Руководители рубцовского подразделения Сибирской генерирующей компании вчера, 26 апреля, презентовали Общественному совету по контролю за реализацией модернизации системы теплоснабжения города план по благоустройству в местах проведения работ. Особое внимание было уделено обсуждению проектов восстановления площадки перед Рубцовским аграрно-промышленным техникумом и двора между домами по проспекту Ленина 64 и 66.
Основная программа благоустройства, разработанная специалистами СГК, предусматривает асфальтирование дорог и тротуаров, установку бордюрного камня, высадку газонов в местах, где проводились работы по строительству и реконструкции тепловой магистрали.
Для проведения благоустройства на площадке около Рубцовского аграрно-промышленного комплекса и во дворе домов по Ленина 64 и 66, энергетики привлекли к работе архитекторов, которые разрабатывают комплексные проекты с учетом всех современных норм и требований.
Первые эскизы, членам общественного совета, представил директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.
— Хочу сразу отметить, что эти чертежи являются опорными при благоустройстве площадок. Возможны кое-какие поправки. Кардинальных изменений не планируем. Наша главная задача сделать все качественно и красиво, — отметил Максим Новов.
Во дворе домов Ленина 64 и 66, согласно дизайн-проекту, будет установлена новаяя детская площадка, будет проведено озеленение, асфальтирование парковки и внутридворовых проездов.
— Мне детская площадка очень понравилась. Жаль, что мало парковочных мест. У нас во дворе очень много машин. Но в целом все очень здорово, ждем с нетерпением начала работ, — поделилась Татьяна Ивлева, старшая по дому Ленина 66  Территория вокруг Рубцовского аграрно-промышленного техникума подразумевает не менее масштабное благоустройство. По архитектурному плану площадка около учебного заведения кардинально изменит свой внешний облик. Будет уложена тротуарная плитка, разбиты цветники и клумбы, а также установлены малые архитектурные формы.
— Конечно мы приятно удивлены предложенным проектом. Честно сказать, площадка вокруг техникума давно требовала ремонта, а во время проведения строительных работ пострадала еще сильнее. Мы своими силами не смогли бы реализовать такой проект по благоустройству. Рады, что Сибирская генерирующая компания ответственно отнеслась к этим работам, — отметил Владимир Демченко, директор Рубцовского аграрно-промышленного техникума.
В планах у энергетиков, проложить асфальт по улице Октябрьской до проспекта Ленина, несмотря на то, что земляные работы велись лишь около этой территории. Сейчас асфальт там разрушен на 95%.
В данный момент ведется процедура выбора подрядчика, после чего начнутся основные работы.
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