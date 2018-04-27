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Трудовые династии наградят в Комсомольске
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Трудовые династии наградят в Комсомольске 

Хабаровский край сегодня 56 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
1 мая, на митинге, посвящённом Празднику Весны и Труда, глава Комсомольска Андрей Климов наградит семейные трудовые династии комсомольчан за безупречную работу, высокий профессионализм, верность и преданность любимому делу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На церемонии, которая пройдёт уже второй год подряд, награды получат шесть трудовых династий. Среди них семья Лысенко, общий страж работы на авиационном заводе которой составляет 694 года. Династия Вайцман 315 лет трудится в организации «Ростелеком». 189 лет в сфере образования Комсомольска работает династия Пильяновых-Девицыных. Династия Коноваловых 139 лет посвятила труду на «Российских железных дорогах». 107 лет династия Курочкиных трудится в организации «Торекс-Хабаровск». На предприятии «Комсомольские тепловые сети» 64 года трудится династия Ивановых-Любчинских.
Общий трудовой стаж награждаемых династий на предприятиях и учреждениях Комсомольска составляет 1 508 лет.
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