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Незаконный скотомогильник обнаружили активисты во время уборки в Красноярском крае
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Незаконный скотомогильник обнаружили активисты во время уборки в Красноярском крае 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Яму с костями крупного рогатого скота площадью почти 150 квадратных метров обнаружили активисты в Березовском районе Красноярского края. На огромную «братскую могилу» наткнулись случайно — во время субботника. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.
Со слов специалистов Ветнадзора, этим останкам примерно два года. Мы увидели, что у нескольких голов один рог окрашен в синий цвет. Такими метками обычно фермеры отмечают своих коров. Также сам масштаб скотомогильника говорит о том, что останки вывезли с крупного фермерского хозяйства или же с профильного предприятия. Надеемся, что надзорным органам удастся найти нарушителей
— координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Марина Якубенко
Сейчас специалисты региональных отделений Минэкологии, Роспотребнадзора и Ветнадзора оценивают ущерб, нанесенный землям района.
Пять тысяч литров специального шампуня закупили коммунальщики Красноярска, чтобы отмыть улицы после зимы.
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