Незаконный скотомогильник обнаружили активисты во время уборки в Красноярском крае

Яму с костями крупного рогатого скота площадью почти 150 квадратных метров обнаружили активисты в Березовском районе Красноярского края . На огромную «братскую могилу» наткнулись случайно — во время субботника. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.

Со слов специалистов Ветнадзора, этим останкам примерно два года. Мы увидели, что у нескольких голов один рог окрашен в синий цвет. Такими метками обычно фермеры отмечают своих коров. Также сам масштаб скотомогильника говорит о том, что останки вывезли с крупного фермерского хозяйства или же с профильного предприятия. Надеемся, что надзорным органам удастся найти нарушителей

— координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Марина Якубенко

Сейчас специалисты региональных отделений Минэкологии, Роспотребнадзора и Ветнадзора оценивают ущерб, нанесенный землям района.