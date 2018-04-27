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Роспотребнадзор выявил 622 завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018
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Роспотребнадзор выявил 622 завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
По данным федеральной службы, кроме этих 622 случаев необоснованного завышения цен в 135 случаях гостиницы не имели официальных свидетельств о прохождении квалификации. А всего было проверено более 15 тысяч юридических лиц.
В их отношении было проведено 1344 внеплановых проверки, а по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1649 дел об административных правонарушениях, говорится в официальном сообщении, которое размещено на сайте Роспотребнадзора. При этом в суды уже подано 177 исков.
Сообщает федеральная служба и о штрафах. По сравнению с прошлой неделей сумма наложенных взысканий увеличилась и составила более 7,2 миллиона рублей.
Роспотребнадзор также напоминает, что до конца Чемпионата мира по футболу будет действовать специальная горячая линия, на которую потребители смогут сообщить о фактах необоснованного завышения цен на гостиничное обслуживание.
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