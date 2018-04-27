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Глава Пентагона просит смягчить антироссийские санкции
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Глава Пентагона просит смягчить антироссийские санкции 

Свободная пресса 23 минуты назад
Руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис призывает сделать исключения из антироссийских санкций для третьих стран. По словам Мэттиса, многие операторы американских вооружений сотрудничают с российским ВПК.
Джеймс Мэттис обратился к сенаторам с просьбой попробовать сделать исключение из антироссийских санкций для Индии, Вьетнама и Индонезии. По мнению главы Пентагона, перечисленные страны благодаря этому потенциально могут увеличить закупки вооружений из США, пишет сайт "Комсомольской правды".
Напомним, в 2017 году в Америке приняли закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Согласно нему ограничения распростряняются на Россию, КНДР и Иран, а также резидентов третьих стран, которые с ними сотрудничают.
Ранее Вашингтон заявил, что готов отменить введенные в отношении «Русала» санкции, если ее совладелец Олег Дерипаска продаст части активов компании и откажется от контроля над ней. Об этом говорилось в документах министерства финансов США.
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