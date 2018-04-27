Глава Пентагона просит смягчить антироссийские санкции 

Руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис призывает сделать исключения из антироссийских санкций для третьих стран. По словам Мэттиса, многие операторы американских вооружений сотрудничают с российским ВПК.
Джеймс Мэттис обратился к сенаторам с просьбой попробовать сделать исключение из антироссийских санкций для Индии, Вьетнама и Индонезии. По мнению главы Пентагона, перечисленные страны благодаря этому потенциально могут увеличить закупки вооружений из США, пишет сайт "Комсомольской правды".
Напомним, в 2017 году в Америке приняли закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Согласно нему ограничения распростряняются на Россию, КНДР и Иран, а также резидентов третьих стран, которые с ними сотрудничают.
Ранее Вашингтон заявил, что готов отменить введенные в отношении «Русала» санкции, если ее совладелец Олег Дерипаска продаст части активов компании и откажется от контроля над ней. Об этом говорилось в документах министерства финансов США.