Будущие юнармейцы сыграли в Зарницу в РВСН

В игре приняли участие около 200 школьников из 16 школ.

В филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого ( г. Серпухов ) прошла военно-спортивная игра для школьников «Зарница». В ней приняли участие около 200 школьников из 16 школ. Впоследствии из этих ребят будет сформирован батальон «Юнармейцев».

Перед началом состязаний военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения провели для школьников «мастер-класс» с обширной демонстрационной программой в различных военно-прикладных видах спорта. Соревнования состояли из нескольких этапов. Физическую подготовку, выносливость, эрудицию, умение преодолевать различные препятствия и эрудицию школьники проверяли на практике. Так, к примеру, в туре «Санитарный пост» не обойтись без знаний по оказанию первой помощи. Конкурс «Военный эрудит» требовал серьезных знаний по курсу ОБЖ, Правилам дорожного движения, пожарной безопасности, воинским знакам различия. «Определение азимута» еще один этап, требующий специальной подготовки, за 8 минут два участника команды должны при помощи судейского компаса узнать азимут трех заданных предметов.

Школьники также выполняли строевые приемы, а также исполнили патриотическую песню. Конкурс «Меткий стрелок» проходил до «Зарницы», но шел в общий зачет игры. Самой зрелищной частью стало преодоление полосы препятствий, где школьников страховали курсанты.

«Зарница» нацелена на формирование у детей навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях и станет частью системы начальной военной подготовки будущих призывников. Соревнования способствуют укреплению физической выносливости учащихся, а также получению первичных навыков по выполнению армейских нормативов. Школьники смогут овладеть искусством меткой стрельбы из мелкокалиберной винтовки, а также научатся обращаться с различным стрелковым оружием, средствами защиты от радиации, химического и биологического заражения.

Программа соревнований включала строевой смотр, интеллектуальную викторину, разборку и сборку автомата АК-74, медицинскую подготовку, стрельбу, физическую подготовку, военно-спортивную эстафету.

Команды— победители городского финала примут участие в областной военно-спортивной игре «Зарница — Орленок — 2018 », которая будет проходить 17-18 мая на базе полевого учебного центра Козельской ракетной дивизии РВСН.