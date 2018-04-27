Потребление алкоголя в России за 12 лет сократилось на 40%

Количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года благодаря систематической работе.

«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%», — содержится в сообщении.

Как отмечает Life.ru, Минздрав выражает поддержку таким инициативам, как ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на спиртное, а также уменьшение территориальной доступности алкоголя для граждан.