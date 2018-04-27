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Потребление алкоголя в России за 12 лет сократилось на 40%
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Потребление алкоголя в России за 12 лет сократилось на 40% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года благодаря систематической работе.
Об этом стало известно РИА Новости по сообщению пресс-службы министерства здравоохранения России.
«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%», — содержится в сообщении.
Как отмечает Life.ru, Минздрав выражает поддержку таким инициативам, как ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на спиртное, а также уменьшение территориальной доступности алкоголя для граждан.
Как «ФедералПресс» писал ранее, во время чемпионата мира по футболу запретят продажу алкогольной продукции.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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