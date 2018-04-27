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Президент Мексики вслед за Трампом поддержал заявку на ЧМ-2026 по футболу
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Президент Мексики вслед за Трампом поддержал заявку на ЧМ-2026 по футболу 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в четверг заявил в сети микроблогов Twitter о поддержке совместной с США заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, несмотря на имеющиеся разногласия.
США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году, единственным их соперником пока остается Марокко.
"Мы можем иметь разногласия, но футбол нас объединяет. Мы вместе поддерживаем кандидатуру Мексики, Канады и США на проведение мирового первенства 2026 года", — написал Пенья Ньето в Twitter.
Ранее президент Дональд Трамп увязал помощь странам ООН с их поддержкой американской заявки на чемпионат мира по футболу 2026 года.
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