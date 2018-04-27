Президент Мексики вслед за Трампом поддержал заявку на ЧМ-2026 по футболу

США, Канада и Мексика подали заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году, единственным их соперником пока остается Марокко

"Мы можем иметь разногласия, но футбол нас объединяет. Мы вместе поддерживаем кандидатуру Мексики, Канады и США на проведение мирового первенства 2026 года", — написал Пенья Ньето в Twitter.