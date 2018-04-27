Более 400 миллиардов рублей вложат в развитие БАМа и Транссиба до 2023 года

Основная цель проводимого дважды в год совещания, как отметил в своём выступлении первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Краснощёк , — обмен опытом, наработка эффективных решений, направленных, на совершенствование перевозочного процесса, всех аспектов движения поездов. На это обратил внимание в своём Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин . Глава государства поставил задачу за шесть лет в 1,5 раза повысить пропускную способность БАМа и Транссиба, довести ее до 180 миллионов тонн.

«Сейчас мы разрабатываем второй этап реконструкции БАМа и Транссиба, где все это предусмотрено. Почти в четыре раза надо увеличить грузопотоки в этом направлении. В текущем году мы продолжаем освоение средств по первому этапу, в 2019 году мы должны закончить и выйти на перевозки только угля и руды в пределах 66,8 миллиона тонн. Сегодня это цифра около 38, есть еще над чем работать», — обозначил он.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Администрация региона готова активно сотрудничать с холдингом, поскольку Российские железные дороги имеют огромное значение для развития транспортного потенциала Приморского края

«Для края вы главная артерия, без вас не получим уголь, топливо, продукты питания, вы загружаете наши порты. Развитие Приморья напрямую связано с развитием железной дороги, вы даете рабочие места, совершенствуете транспортную инфраструктуру. Приморский край сегодня — это одна треть грузов, которые идут по России . Благодарю вас от всех приморцев за эту работу», — заявил врио Губернатора.

Дальневосточная железная дорога сегодня обеспечивает выход экспортных грузов на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Доля экспорта составляет 72% от общей выгрузки дороги. Более 75% грузооборота дорога выполняет в тесном взаимодействии с портами Восточный, Владивосток Ванино , которые входят в десятку крупнейших в России, являются главными точками погашения и зарождения дальневосточных транспортных потоков. Их доля — около 28% от общего грузооборота российских портов. Дальний Восток сегодня является центром притяжения интересов бизнеса, государства и общества», — подчеркнул начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

По его словам, за последние четыре года в регион привлечено около 4 триллионов рублей прямых инвестиций.

«В развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД планирует вложить до 2023 года более 400 миллиардов рублей, в том числе на развитие БАМа — более 350, Транссиба — 70,6 миллиарда рублей», — обозначил начальник Дальневосточной железной дороги.