Ещё
Экс-полицейский Артюхов возглавил Колыванский район
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-полицейский Артюхов возглавил Колыванский район 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вчера, 26 апреля, на сессии депутатов Колыванского района был избран новый глава. Им стал 44-летний Евгений Артюхов родом из Татарска. Ранее он являлся председателем Совета депутатов Татарского района. Для Колывани Артюхов человек новый.
На сайте Совета депутатов Татарского района Евгений Геннадьевич все еще числится председателем. В графе «Биография» указано, что он родился 19 сентября 1974 года в Татарске. После окончания школы работал в ОАО «Татарское РТП» в качестве слесаря-сборщика. 12 сентября 1992 года поступил в Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД РФ. После окончания, в 1994 году, прибыл на службу в Татарский РОВД и начал трудовую деятельность в должности следователя следственного отделения при Татарском РОВД. Во время прохождения службы был командирован в Чеченскую республику, где также служил в должности следователя. По возвращению из командировки был назначен на должность старшего следователя, и в апреле 2002 года получил звание майор юстиции.
29 марта 2011года был избран председателем Совета депутатов Татарска. 6 октября 2015 года избран председателем Совета депутатов Татарского района.
Имеет высшее юридическое образование. Окончил в 2002 году Омскую академию МВД РФ. Имеет дополнительное образование «Государственное и муниципальное управление». В 2014 году получил диплом Новосибирского государственного аграрного университета.
За служебную командировку в Чеченскую республику награжден государственной наградой. Женат, воспитывает двоих детей.
Напомним, прежний глава Колыванского района Виктор Аверин ушел в отставку после ужасной трагедии. В яме, которую забыли закопать местные коммунальщики, утонули двое маленьких братьев. В итоге жители Колывани вышли на улицу с требованием отставки прежнего главы Колывани и главы Колыванского района. Вскоре оба написали заявления. Сейчас врио главы рабочего поселка числится Наталья Щербинина.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Репетиция Парада 5 мая 2018 – перекрытие улиц в Новосибирске День Победы 9 Мая 2018 в Новосибирске – программа мероприятий Бессмертный полк 2018 в Новосибирске – как участвовать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1554
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи127
Госдеп составил список послушных стран154
В США предрекли смерть морской авиации России224
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство93
Видео
Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение