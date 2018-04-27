Экс-полицейский Артюхов возглавил Колыванский район

Вчера, 26 апреля, на сессии депутатов Колыванского района был избран новый глава. Им стал 44-летний Евгений Артюхов родом из Татарска. Ранее он являлся председателем Совета депутатов Татарского района. Для Колывани Артюхов человек новый.

На сайте Совета депутатов Татарского района Евгений Геннадьевич все еще числится председателем. В графе «Биография» указано, что он родился 19 сентября 1974 года в Татарске. После окончания школы работал в ОАО «Татарское РТП» в качестве слесаря-сборщика. 12 сентября 1992 года поступил в Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД РФ . После окончания, в 1994 году, прибыл на службу в Татарский РОВД и начал трудовую деятельность в должности следователя следственного отделения при Татарском РОВД. Во время прохождения службы был командирован в Чеченскую республику , где также служил в должности следователя. По возвращению из командировки был назначен на должность старшего следователя, и в апреле 2002 года получил звание майор юстиции.

29 марта 2011года был избран председателем Совета депутатов Татарска. 6 октября 2015 года избран председателем Совета депутатов Татарского района.

Имеет высшее юридическое образование. Окончил в 2002 году Омскую академию МВД РФ. Имеет дополнительное образование «Государственное и муниципальное управление». В 2014 году получил диплом Новосибирского государственного аграрного университета.

За служебную командировку в Чеченскую республику награжден государственной наградой. Женат, воспитывает двоих детей.